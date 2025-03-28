柯文哲續押 黃國昌：無法接受將提抗告

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（中央社記者郭建伸台北28日電）北院今天裁定續押民眾黨前主席柯文哲，民眾黨主席黃國昌今天表示，對於北院裁定感到遺憾且無法接受，柯文哲的律師將及時提抗告，盼還給柯文哲公道。他說，難不成任何對民進黨政府威脅者，「都要死在看守所裡面才可以嗎？」

前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭北檢依貪污罪等起訴，台灣台北地方法院1月裁定羈押禁見3個月，期限將屆。北院今天裁定，柯文哲4月2日起繼續羈押禁見2個月。

北院裁定續押消息出爐後，黃國昌下午偕黨籍立委於中央黨部舉行記者會，氣氛顯得低迷，民眾黨立委麥玉珍甚至數度哭紅雙眼。

黃國昌在記者會中表示，針對北院裁定延長羈押柯文哲，民眾黨非常遺憾且無法接受；上次開庭時，不論是柯文哲或其辯護人，已明白向法院表達，現在完全沒有羈押必要性及正當性。

黃國昌表示，姑且不論北檢起訴柯文哲證據薄弱到讓人不知如何吐槽，上次延押庭時，柯文哲律師也證明，北檢的檢察官過去幾個月隱匿資訊、欺騙法官，並在完全沒證據的情況下指控柯文哲教唆許芷瑜（橘子）逃亡，事實上許芷瑜在案件還沒發動時就去日本唸書，回台看牙醫後就離開，卷證也顯示檢方早知道這事實，但仍背於卷證資料欺騙法庭。

黃國昌抨擊，北檢沒提出任何證據顯示柯文哲會逃亡、勾串證人，但北院仍延長羈押禁見，只是再次傷害台灣司法公信力；對於這個裁定，柯文哲的律師將及時提抗告，盼抗告程序還給柯文哲公道。

黃國昌表示，柯文哲近日健康急劇惡化，沒辦法想像台北看守所冷血到在沒有醫療專業的情況下稱柯文哲的身體一切都好。他質問，難道真的要把柯文哲關押到出現生命危險的時候，才要維護最基本的醫療人權嗎，並希望法務部矯正署別冷血到這種程度。

黃國昌強調，律師團已向北所聲請戒護就醫，賴政府一天到晚把人權、法治掛在嘴上，別為了追殺政敵就殺紅了眼。他質疑，難不成任何對民進黨政府威脅者，「都要死在看守所裡面才可以嗎？」

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黃國昌表示，民眾黨30日將回到柯文哲家鄉新竹舉辦宣講，盼所有支持者力挺柯文哲，並對賴政府發出怒吼。

媒體詢問，目前是否有關心柯文哲太太陳佩琪的身心狀況。黃國昌表示，他們有試圖聯繫陳佩琪，但也拜託外界能將心比心，全黨上下將陪伴陳佩琪及柯家人，一起對抗不公不義。（編輯：翟思嘉）1140328