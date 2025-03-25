柯文哲政治獻金案 端木正否認犯罪：盼法官還公道

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（中央社記者林長順台北25日電）台北地院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天再開準備程序庭，傳喚會計師端木正到庭。端木正否認犯罪，表示他在李文娟要求下登打相關單據，對李女事後否認深感痛心，盼法官還他公道。

端木正指出，當初接案時就委託合作夥伴兼工商登記業者陳韋瑄自民國112年5月20日起以每月新台幣2萬元代價，處理柯文哲政治獻金申報事宜，當時不知道後面會有多達18萬筆政治獻金申報需處理。

端木正說，申報筆數多到陳韋瑄在農曆春節還要加班趕工，若非柯文哲競選總部未依約支薪，不會發生這麼多的爭議。

端木正表示，他當時接受木可公司董事長李文娟指派，與木可助理何璦廷分工針對申報內容，逐筆勾跡、登打相關傳票、憑證，但李、何事後否認相關LINE對話內容，讓他深感痛心，請求法官查明事實後，還他公道。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

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端木正被控明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有諸多疑義，尚未完成查核，竟出具不實查核報告交付監察院。且在監察院要求退回補正時，竟在未取得任何憑證下，擅自於支出項目登打「時樂公司」 、「尼奧公司」 、「木可公司」 、「佳聖公司」共 9筆不實交易，損害監察院查核政治獻金的正確性。

北檢依偽造文書罪起訴端木正，審酌端木正執業會計師達23年，竟虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，推諉犯行，犯後態度不佳，請法院量處有期徒刑1年。（編輯：張銘坤）1140325