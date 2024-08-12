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端木正稱政治獻金申報均依法處理 民眾黨：他親口承認調節差額

2024/8/12 18:53（8/14 17:18 更新）
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民眾黨主席柯文哲（右2）捲入政治獻金假帳疑雲，12日下午率時任競總主要幹部舉行記者會釋疑。時任競總總幹事黃珊珊（左2）表示，這次事件就是「漏報、短差、虛報」。左為時任競總財務長李文宗。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
民眾黨主席柯文哲（右2）捲入政治獻金假帳疑雲，12日下午率時任競總主要幹部舉行記者會釋疑。時任競總總幹事黃珊珊（左2）表示，這次事件就是「漏報、短差、虛報」。左為時任競總財務長李文宗。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
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（中央社記者郭建伸台北12日電）會計師端木正今天透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案所提供的簽證服務，均依法令規定處理。民眾黨晚間指出，擅自調節差額是端木正親口承認，盼端木正誠實為上，還給競選團隊清白。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，當時的競選團隊今天開記者會澄清。時任競選副總幹事陳智菡指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

民眾黨記者會結束後，端木正透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

對此，陳智菡晚間發布聲明指出，今天記者會已公布被端木正漏登、誤登的大筆款項，所有相關支出皆有時間、匯款紀錄、收據、發票，卻遭端木正漏登，並在未經告知競總任何人的狀況下，便宜行事自行調節。

陳智菡表示，從精華會計師事務所的聲明稿，可看出端木正並未否認以上事實。

陳智菡指出，會計師擅自調節差額，皆為端木正在週末與競選團隊共同查帳時，現場親口承認，柯文哲競選團隊每月付出新台幣7萬餘元委託端木正，並提供所有憑證，卻被會計師不當處理，引發外界爭議、遭致名譽受損。

陳智菡表示，盼端木正誠實為上，並清楚向監察院、檢察署等單位詳盡說明，善盡會計師責任並還柯文哲競選團隊清白。

對於端木正的聲明，時任柯文哲競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊晚間在臉書發文說，經她當面詢問為何漏報及虛報，端木正當埸承認作業不及，在會計作業上補正即可，「我直接詢問有無告知財務部？有無經財務部同意或指示？他都回答沒有」，只是為趕時間提交監察院，所以先用4家公司名義虚報差額以符合申報時程。

黃珊珊指出，政治上絕不容任何作假，且競總明明就有支出憑證，更沒有必要虛報支出。尤其會計師擅自繕打不實支出，登載於監察院公示資料，造成無辜廠商被質疑牽累，這種行為請問符合那門子的法規。

黃珊珊表示，會計師持專業證照，接受委託本應善盡職責，現已造成競總信譽巨大損害，「希望端木正會計師誠實面對，希勿自誤！」（編輯：林興盟）1130812

影片來源：中央社
（中央社製表）
（中央社製表）
會計師端木正12日透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務均依法處理。（精華會計師事務所提供）
會計師端木正12日透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務均依法處理。（精華會計師事務所提供）
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