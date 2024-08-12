柯文哲演唱會盈餘？黃珊珊：木可已陸續回捐170萬

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨主席柯文哲去年主辦KP演唱會宣稱是「募款演唱會」，獲利約新台幣77萬元，卻未見政治獻金申報帳目。時任競選總幹事黃珊珊今天表示，木可公司因第1個會計年度無營收，依法需退回捐款，今年木可已回捐民眾黨170萬元。

外界質疑民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向與柯文哲、民眾黨立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨上週坦承有帳務瑕疵。柯文哲今天下午偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗舉行記者會對外說明。

談及演唱會盈餘申報問題，黃珊珊表示，演唱會部分很早就開始籌備，大概去年3、4月就在籌備，當時還沒有參與選舉，要到去年5月20日後才進入正式選舉活動，當時是採商業活動形式，並委由木可公司執行。

黃珊珊說，木可事後雖將活動盈餘回捐給柯文哲競選帳戶，金額約100萬元，但因為木可是第1個會計年度沒有任何營收，依法需退回捐款，不過木可在今年仍捐給民眾黨170萬元。

至於外界質疑競總為何要給木可公司1300萬授權金，李文宗表示，一般業界認為授權是對方給錢，但其實申報登載的這筆授權金，是木可替競總處理小物的費用、跨部門管理。

李文宗指出，木可公司真正對外營業，是在去年10月之後，真正獲利則是去年底選舉；立鼎公司曾經是合作夥伴，只是雙方沒合約，但不論是競總還是木可，都沒有任何欠款。

李文宗表示，木可公司負責競選小物，競選期間有3波「捐款換小物」活動，木可公司協助所有事情，例如競總曾與台南的電子刺繡公司合作。

外界質疑蒔間公司為何拿到千萬元宣傳費，陳智菡表示，蒔間承接影片製作業務，有依照合約提供影片，競總也有將款項申報至監察院，這部分沒問題；至於有心人士在網路上繪聲繪影連連看，將保留法律追訴權。（編輯：翟思嘉）1130812