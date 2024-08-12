李文宗為政治獻金疏漏致歉 黃珊珊：追究會計師責任

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報疏漏引發議論，時任柯文哲競總財務長李文宗今天在記者會上向支持者、廠商鞠躬致歉，並表示身為財務長沒盡到2次查核責任，他會負起這責任，身為黨員將自請處分，完全接受黨給予最嚴厲處罰。

時任競選總幹事黃珊珊說，感謝競選期間18萬多筆的小額捐款，相信財務部工作量很大，但不能因人力不足就有所輕忽。她說，民眾黨會負起法律責任，並配合監察院調查，會計師該負的責任將依法追究。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，且有大筆競選支出流向與柯文哲、民眾黨立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨上週坦承有帳務瑕疵。

對此，時任競總副總幹事陳智菡今天在記者會表示，經調查後發現，目前查到共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

談及政治獻金申報風波，李文宗指出，他是競總的財務主管，每一份財務憑證都由他親自簽核，但由於財務部人力短缺，因此就將政治獻金申報工作委託給會計師，原本是出於相信並尊重專業的想法，很可惜出現短差與漏報。

李文宗表示，他完全不知會計師申報問題，但身為財務部門主管，沒盡到2次查核責任，他要向支持者、合作廠商鞠躬道歉。他說，身為民眾黨員造成黨聲譽傷害，將向黨自請處分，完全接受黨給予最嚴厲處罰。

媒體問到關於報帳要經過木可公司老闆李文娟（李文宗妹妹）審核的說法，李文宗強調，所有憑證都是由他簽字，「有關財務的事情非常多，她就是協助而已」。

黃珊珊指出，漏報、短差、虛報是這起風波主因，過程中沒有人偽造發票與支出憑證，針對目前計算出的短差金額新台幣1817萬餘元，將向監察院提出補正，並繼續清查收支是否有短差；對於廠商受到誤解與攻擊、支持者擔憂及外界關心，她身為競選總幹事，要向所有人表達歉意，沒有管控好應管理好的作業。

媒體詢問，是否會跟經手會計師端木正解約，端木正是否還具備黨員身分，若有的話是否懲處。黃珊珊表示，競總是去年7月跟端木正簽約，當時端木正未有任何黨職，雖然今年3月遞補中央委員，但沒多久就因個人因素請辭，未參與黨務運作。

黃珊珊表示，關於端木正的合約，要先請他配合清查相關事實，會計師該負的責任將依法追究，這段時間會儘速釐清。

媒體詢問尼奧、時樂兩間公司負責人都是戴利玲，且是黃珊珊好友，是否涉及內鬥「反咬」。黃珊珊指出，她跟戴利玲是朋友，帳目出錯對廠商很嚴重，戴利玲發現此事有跟她反映，並立刻跟黨部回報，沒有誰要來鬥爭誰。

至於台北市議員鍾小平稱戴利玲曾找他陳情，原因是被黃珊珊已讀不回。黃珊珊對此僅說，「鍾小平的話你們還要相信嗎？這句話講完了」。（編輯：蘇志宗）1130812