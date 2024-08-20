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黃珊珊停權仍負責善後小組查帳 吳春城接黨團副總召

2024/8/20 20:26（8/20 21:32 更新）
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民眾黨中評會20日決議黃珊珊（右）停權3年，黨團副總召由立委吳春城（左）遞補。（中央社檔案照片）
民眾黨中評會20日決議黃珊珊（右）停權3年，黨團副總召由立委吳春城（左）遞補。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北20日電）民眾黨中評會今天決議，將時任競選總幹事的黃珊珊停權3年。民眾黨說，因查帳小組持續作業中，黃珊珊未來會繼續負責善後小組的查帳事宜；至於黨團副總召由民眾黨立委吳春城遞補。

民眾黨中評會16日討論政治獻金風波的黨員懲處，開會2小時仍無結論。中評會今天下午邀當事人黃珊珊、時任競總財務長李文宗，以及財務部委託的會計師端木正到場說明，再進行議處。

經近4小時會議後，僅黃珊珊到場說明，李文宗、端木正未出席。中評會主委李偉華會後受訪時表示，會中決議將黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職；李文宗、端木正則除名，也就是開除黨籍。

媒體詢問，黃珊珊遭停權3年，是否影響負責善後小組相關工作。民眾黨發言人吳怡萱在媒體群組表示，因帳務資料繁雜，為求審慎需逐一比對，目前查帳小組仍持續作業中，黃珊珊未來也會繼續負責善後小組的查帳事宜；如果有更新進度，會擇期儘速向社會大眾報告。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡指出，黃珊珊在中評會裁處前，就已請辭包含中央委員與黨團副總召等黨職。民眾黨團16日已開會，由全體委員表決，共同推派吳春城遞補黨團副總召，民眾黨立委麥玉珍接任幹事長。

此外，黃珊珊晚間在臉書發文表示，下午她到中評會針對這次競選總部帳務事件進行說明。「我尊重並接受中評會所做決議」，接下來要全面清查並誠實面對所有質疑。

黃珊珊說，她會繼續和競總人員共同努力釐清相關帳務，全力完成民眾黨主席柯文哲交辦的「清查帳務、重建信任」的善後任務。（編輯：蘇龍麒）1130820

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黃珊珊遭民眾黨停權3年黨團副總召停職 不影響立委資格 民眾黨政治獻金風波 中評會決議黃珊珊停權3年、李文宗端木正除名
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黃珊珊遭民眾黨停權3年黨團副總召停職 不影響立委資格
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