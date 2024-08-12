柯文哲政治獻金風波 民眾黨：會計師端木正自行調節漏報金額

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨近日遭指政治獻金申報不實，時任競總副總幹事陳智菡今天表示，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

外界近來質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，且有大筆競選支出流向與柯文哲、民眾黨立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨上週坦承有帳務瑕疵，「作假帳」風波越演越烈。對此，柯文哲今天下午偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗舉行記者會對外說明。

影片來源：中央社

陳智菡首先表示，整起事件是上週承包活動廠商「時樂」發出聲明，提到競總申報的金額有500萬元支出非公司承包業務，並提到「申報資料中113年1月5日新台幣1087萬8000元轉播費，本公司是受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨部更正」。

陳智菡表示，他們找出收據，確實有委託時樂公司代收代付轉播費用，專案名稱為「柯文哲造勢活動電視台轉播/宣傳」，場次包含1月6日台中場、1月7日高雄場及1月12日選前之夜，所有的費用交由時樂代收代付。

陳智菡說，在廠商指控後，競總團隊全面清查，截至目前為止，調閱金額達41萬元以上的支出，發現其中有15筆漏報，沒有如實申報給監察院。

陳智菡指出，除了15筆漏報支出，另外還有2筆是「誤報」，總計目前查出17筆漏報、誤報失誤，金額約為1817萬餘元。她舉例，例如有2張收據支票是52萬5000元，但只跟監察院申報1筆，另外有支票顯示400多萬元，卻只跟監院申報350萬元，「所有款項都支付給廠商，但會計師沒申報給監察院」。

陳智菡強調，當時有很多小額募款到競總，支出部分包含小物製作、場地費等，由於項目很多，競總財務部將登載工作全權委託會計師端木正處理。

陳智菡指出，團隊查出漏報金額高達1817萬餘元並詢問端木正原因，但端木正說，因為「時間來不及」，有許多漏報情況，因此擅自調節分成9筆至時樂、尼奧、木可等公司，而端木正未告知競總任何人，競總並不知情。

陳智菡強調，經過清查，漏報支出均有憑證單據，並無流入私人或涉及不法，未來將持續清查所有支出、向監院補正申報，並追究會計師責任。（編輯：林克倫）1130812