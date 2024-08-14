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柯文哲政治獻金案
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黃珊珊辭民眾黨中央委員 連同李文宗端木正移送中評會

2024/8/14 14:20（8/14 22:10 更新）
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民眾黨主席柯文哲（右）陷政治獻金申報不實風波，民眾黨14日召開中央委員會，時任總統大選競選總幹事黃珊珊（中）在會中請辭中央委員，並與爭議黨員李文宗（左）、端木正一同移送中評會。（中央社檔案照片）
民眾黨主席柯文哲（右）陷政治獻金申報不實風波，民眾黨14日召開中央委員會，時任總統大選競選總幹事黃珊珊（中）在會中請辭中央委員，並與爭議黨員李文宗（左）、端木正一同移送中評會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，民眾黨今天中午召開中央委員會，時任總統大選競選總幹事黃珊珊在會中請辭中央委員，柯文哲認同此事。中央委員也決議將爭議黨員李文宗、黃珊珊、端木正移送到中評會。

民眾黨今天中午召開中央委員會，會後由黨發言人吳怡萱受訪轉述會議內容。

吳怡萱說，今天中央委員有討論政治獻金案，黃珊珊在中央委員會主動請辭黨職。由於相關黨員出現爭議，中央委員會也決議將李文宗、黃珊珊、端木正移送中評會議處，中評會將在最快時間決定懲處內容。

媒體詢問黃珊珊是否請辭不分區立委，吳怡萱表示，「不是，黨職的意思是中央委員」。

至於黨主席柯文哲對黃珊珊請辭中央委員態度，吳怡萱回應，柯文哲認同這件事。

此外，傳出柯文哲下午將發信安撫黨員，吳怡萱表示，因應近期紛擾，柯文哲希望黨員不要擔心，因此將透過黨員信與支持者好好溝通，並說明清楚。

媒體詢問柯文哲是否慰留黃珊珊。吳怡萱說，中央委員會有很多人各自表達意見，有支持的聲音，也有人認為需要負責，柯文哲也表達看法，最後黃珊珊主動請辭黨職。

媒體追問，檢調下午是否會到民眾黨部搜索，吳怡萱則說，他們不曉得檢調動作。

根據民眾黨新修正黨章，當然中央委員包含立法院黨團總召、副總召、幹事長，中央委員職權為執行全國黨員代表大會決議、通過各地方黨部重要主管名單、通過本黨提名之各級公職候選人名單等工作。（編輯：林淑媛）1130814

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