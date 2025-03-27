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全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
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柯文哲傳血尿腎結石 老師謝炎堯願任醫療小組召集人

2025/3/27 16:06（3/27 16:46 更新）
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民眾黨前主席柯文哲傳出肉眼可見血尿與腎結石狀況，柯文哲的老師、台大醫院退休內科教授謝炎堯27日在記者會說明可能情況，並表達若成立民間醫療小組，他擔任召集人義不容辭。中央社記者郭建伸攝 114年3月27日
民眾黨前主席柯文哲傳出肉眼可見血尿與腎結石狀況，柯文哲的老師、台大醫院退休內科教授謝炎堯27日在記者會說明可能情況，並表達若成立民間醫療小組，他擔任召集人義不容辭。中央社記者郭建伸攝 114年3月27日
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（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨前主席柯文哲傳出在北所有持續性血尿及腎結石。柯文哲老師、前台大醫院醫師謝炎堯今天表示，柯文哲病情需進一步檢測，萬一是主動脈剝離，很可能死在監獄裡，並表達願意擔任醫療小組召集人。

陳佩琪今天下午與民眾黨立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯、民眾黨團主任陳智菡舉行記者會說明柯文哲病情。記者會中，陳佩琪數度哽咽落淚，表示柯文哲有肉眼可見血尿與腎結石狀況，若持續下去恐造成不可逆損傷，將委託律師提出緊急就醫需求。

謝炎堯表示，他曾是教授柯文哲重症加護醫療的老師，根據病歷的放射線診斷，顯示柯文哲腹腔內有一個影像，推測可能是腎結石、糞便、血管鈣化、淋巴腺，必須做超音波檢測才能進一步確認。

謝炎堯指出，柯文哲疼痛超過3週，但疼痛位置一直變化，由於柯文哲有心律不整病史，可能造成心房顫動，恐在心臟造成血塊，推測柯文哲有可能的狀況是左側腎結石、左側腎癌、血栓、靜脈阻塞，甚至是主動脈剝離等狀況。

他說，前交通部長郭瑤琪就是因主動脈剝離過世，萬一柯文哲是這個病症，會死在監獄裡，沒有人敢負這責任。

謝炎堯建議，柯文哲需要專業的醫療照護，除了要有能力鑑別診斷的醫師，還要有能做高品質核磁共振及血管攝影的醫院，他是柯文哲的老師，若有成立柯文哲民間醫療小組，他義不容辭願意擔任召集人。

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陳昭姿表示，柯文哲病情可能複雜，豈是戒護就醫就能處理，而柯文哲現在連犯人都不是，若真的在北所出事，發生主動脈剝離，誰承擔得起。她呼籲，柯文哲有醫療人權，北所應讓柯文哲出來治病。

媒體詢問，是否今天正式成立民間醫療小組。陳智菡表示，謝炎堯聽到柯文哲的狀況才說義不容辭，並非今天就要成立，柯文哲身體是急切有狀況需要診治，第一目標是希望柯文哲先住院就醫，排除身體急性發炎狀況。（編輯：林興盟）1140327

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