柯文哲稱檢方以不雅片威脅認罪：偵訊光碟應全部公開

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（中央社記者劉世怡台北17日電）台北地院審理京華城案，今天提訊被告柯文哲，聚焦檢方聲請勘驗偵訊光碟駁斥「以不雅片威脅柯文哲認罪」。柯文哲說，完整偵訊光碟應全部公開，讓外界知道檢察官怎麼對付他。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院3月20日開庭時，柯文哲指出，檢察官林俊言訊問時威脅、霸凌他，曾對他表示行動硬碟有不雅影片，若不坦承犯行就會交給法院公開，「我還差點被騙，想說是不是我被關太久，還好我們家陳佩琪家教甚嚴，不可能有不雅影片」。

對此，台北地檢署駁斥不實指控，並向台北地院遞狀，聲請勘驗柯文哲的偵訊光碟及扣案行動硬碟，在法庭內公開行動硬碟的檔案內容，並就檢察官的訊問過程，還原事實真相。

台北地院今天上午再度開準備程序庭，提訊柯文哲到庭，柯文哲說，偵訊光碟錄影都完整，應全部公開，當天檢察官林俊言在跟他打心理戰，他也知道，最後審判柯文哲的是台灣社會大眾，「讓社會大眾知道檢察官是怎麼對付我」。

不過，辯護人鄭深元說，無論有無不雅照，均與本案無關，因此沒有勘驗必要。

法官許芳瑜提及，今天開庭重點為確認檢辯雙方聲請詰問證人及調查證據，以及同案被告李文宗及李文娟請求調閱柯文哲手機及行動硬碟檔案，請檢辯及柯文哲表示意見。

辯護人蕭奕弘及鄭深元主張，同案被告前台北市副市長彭振聲、前台北市都委會執秘邵琇珮及證人楊智盛，疑遭檢方不正訊問，有筆錄記載欠缺同一性，均沒有證據能力，尤其檢察官訊問彭振聲時提及「你現在甘願做余文」，明顯要彭振聲去咬柯文哲，涉不正訊問的情形情，也發生訊問邵琇珮時。

蕭奕弘聲請勘驗涉不正訊問偵訊光碟，於法庭進行簡報時，二度當庭撥放彭振聲及邵琇珮被訊問影片，立即遭打斷，蕭奕弘主張身為矚目案件被告的律師，有義務讓社會大眾知道訊問狀況。

許芳瑜表示，現在不是勘驗時間，還未准許勘驗及範圍，不應在今天聲請勘驗階段，就下結論指摘不正訊問及當庭播放；檢察官姜長志則說，今天不是律師個人舞台秀，檢辯雙方應努力說服法官。

公訴檢察官表示，偵辦檢察官沒有不正訊問，其中彭振聲部分，檢方有必要告知依照貪污治罪條例第8條規定，被告自白有給予減刑或是免刑的可能，彭振聲沒覺得遭不正訊問，但柯文哲卻幫彭振聲說遭不正訊問，而且柯文哲現在主張彭振聲被不正訊問，等於是剝奪彭振聲減刑的機會。

檢察官表示，當初訊問彭振聲，檢方提及不要再有下一個余文說法部分，是考量113年8月底查扣柯文哲的行動硬碟，裡頭工作簿記載「小沈 1500」，認為柯文哲涉收沈慶京新台幣1500萬元賄賂，彭振聲應該不知情，不應替罪背鍋。

許芳瑜諭知，合議庭審理案件依法審理，不會受到外界影響，一般相關案件，怎麼處理就怎麼處理，如果宣判的結果，檢方、被告不服，可以提起上訴救濟，現在為準備程序階段，請檢辯針對證據有無證明力表示意見。

另一方面，許芳瑜提示扣案手機（編號A1-44）的照片並告知型號；柯文哲說，他不記得這支手機，可能關太久了，對手機沒印象，李文宗、李文娟要調手機的數位鑑識檔案，他同意，但是調閱行動硬碟（編號A1-37）部分，要他先看過之後，再表示意見。

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柯文哲強調，希望檢察官把所有扣案的資料都移到法院，並且都要給他一份存檔，避免被斷章取義；辯護人鄭深元補充，請法官注意，本案已起訴，所有電子檔檢方都應移交，檢方不應留存，避免會有不詳管道流出可能。

此外，柯文哲準備3張講稿向法官表示，這是社會矚目案件，他在搞不清楚狀況下就被羈押至今8個月等語；法官回應，先處理檢辯進行證據能力爭點討論，結束後，會讓柯文哲在法庭內講。（編輯：李錫璋）1140417