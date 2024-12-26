北檢：拉自己人任官 巿府成柯文哲決定一言堂

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（中央社記者劉世怡台北26日電）北檢指出，柯文哲連任巿長後，不滿堅持依法行政的林欽榮、林洲民，分別換成「自己人」副巿長彭振聲、都發局長黃景茂，另將違逆其意的科長調降，使巿府成為巿長決定之一言堂。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，今天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯求刑合計28年6月。

起訴書指出，柯文哲於首任市長開始培植親信助手，對民國106年底離職的台北市府秘書長蘇麗瓊評價為「不是我們的人，終究會出事」，待於107年11月間確定連任後，對時任堅持依法行政的林欽榮、林洲民有所不滿，認為與他的用人原則「好人，能人，自己人」相悖，決定將副巿長更換為聽他命令的彭振聲，及任命黃景茂為都發局長。

北檢指出，為貫徹柯文哲的首長意志，曾於108年底 因其他市政不滿都發局建築管理科長林玄理違逆其意，當場大發雷霆，令由黃景茂將林調職並丟筆離去；黃景 茂順從柯文哲命令，當天中午即把林調降為非主管職，柯文哲即以類此方法，使北市府成為市長決定之一言堂。

起訴書指出，柯文哲明知北巿都發局對京華城土地容積率依法認定為560%，其與威京集團主席沈慶京密切交往並接受其訴求及賄賂，決意利用台北巿長權力護航京華城土地取得不法容積，待林欽榮、林洲民去職後，由「自己人」的彭、黃上任後，開始相關犯行。

北檢指出，柯文哲於民國109年2月間親自向彭振聲表達，京華城公司120284.39平方公尺樓地板面積，應不限於使用1次等語，表達已悖離北市府依107年都市計畫認定的立場，並且明示彭振聲，他支持沈慶京訴求的意向，彭振聲於此時獲悉柯文哲有意協助京華城公司的企圖。

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起訴書指出，彭振聲、黃景茂透過都委會決議，開啟京華城土地送都巿計畫審議程序，期間彭振聲明知京華城研議案於法無據，未予退回反裁示組專案小組處理，向黃景茂傳送訊息提及「無建設性發言的委員不宜續聘」；彭振聲回覆「收到，不過某些議題有反對不是 壞事，代表我們的討論是公開透明，順利通過就好，委員任期到了我會處理 」，表示其等已決意護航京華城公司。

此外，都委會執行秘書邵琇珮則因鑑於林玄理事件，僅因林未依柯文哲指示，就遭撤主管職，柯文哲怒稱「這個同仁永不錄用」，因此害怕自己若不順從上意，將有礙職涯發展，而萌生違背法令，與柯文哲、彭振聲、黃景茂等人共同圖利威京集團主席沈慶京掌控之京華城公司、鼎越公司；而本件巿府張姓承辦人，對於林玄理事件殷鑑不遠，對於黃景茂交辦事項迅速辦理。（編輯：方沛清）1131226