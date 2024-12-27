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柯文哲政治獻金案
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柯文哲涉貪政治獻金 民眾黨財務長證稱錢未入庫

2024/12/27 18:11（12/27 18:29 更新）
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前台北巿長柯文哲（中）涉京華城及政治獻金案遭起訴，台北地院裁定以新台幣3000萬元交保停押，27日下午完成交保後柯文哲先返家，約停留1個多小時後出門、快步搭車離去，未回應媒體提問。中央社記者王騰毅攝 113年12月27日
前台北巿長柯文哲（中）涉京華城及政治獻金案遭起訴，台北地院裁定以新台幣3000萬元交保停押，27日下午完成交保後柯文哲先返家，約停留1個多小時後出門、快步搭車離去，未回應媒體提問。中央社記者王騰毅攝 113年12月27日
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）前台北市長柯文哲涉京華城案及政治獻金案遭起訴。民眾黨財務長梁秀菊證述，柯文哲從未拿現金等政治獻金到民眾黨財務部入庫。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴，共求刑28年6月。

北檢指出，為證明民眾黨有職務捐、募款責任額，曾傳喚數名黨工作證，包括民眾黨前中央委員張益贍、民眾黨立委黃珊珊、前台北市長室主任蔡壁如。張益贍證稱，柯文哲身兼黨主席及市長責任額各150萬元，之後修改擇一捐即可。

檢方偵查時，曾引用新竹市長高虹安（停職中）立委任內涉詐助理費案的前助理李忠庭供述，指民眾黨立委募款責任額50萬元，民國110年為60萬元，他109年12月30日匯款至民眾黨政治獻金專戶的15萬元是幫高虹安代繳。

此外，梁秀菊證述，柯文哲從未拿現金等政治獻金到民眾黨財務部入庫。檢調據此認定柯文哲涉侵占政治獻金，將款項交給綽號「橘子」的秘書許芷瑜的證據之一。

另一方面，北檢曾傳喚時任柯文哲競選總統副手的前民眾黨立委吳欣盈作證，認為吳欣盈的個人肖像也出現在募款小物上，但她未向競總要求肖像權授權金，她若需使用募款小物，也需向木可公司購買，她未涉及刑事不法。

起訴指出，檢調勘驗木可公司董事長李文娟的行動硬碟，查出原規劃於競選期間銷售小物的木可公司於總統大選日結束任務，而木可公司帳戶內資金、總統候選人補助款、總統候選人剩餘款等均列為不公開，並曾估算未來4年內CIA（資料中心）、眾望基金會、台灣新故鄉智庫協會、小草咖啡棧、辦公室等，需求高達1億8500萬元。（編輯：戴光育）1131227

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