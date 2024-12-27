柯文哲等5人交保 北檢除彭振聲外皆提抗告

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（中央社記者林長順台北27日電）京華城案，台北地方法院今天裁定柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇、彭振聲交保。台北地檢署表示，晚間9時30分已對柯、沈、李、應4人交保裁定提抗告，彭振聲部分不抗告。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，認定前台北市長柯文哲涉嫌圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

台北地方法院昨天召開移審庭，今天凌晨裁定柯文哲以3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元；均限制出境、出海、住居。

北院另諭知5名被告，除了日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢晚間表示，檢察官不服法院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4名被告具保等裁定，已擬具相關事由，依法於晚間9時30分許向法院提出抗告。另就彭振聲部分不提抗告。（編輯：郭諭儒）1131227