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京華城等案移審 柯文哲：我跑了台灣民眾黨就毀了

2024/12/27 01:22
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）北檢偵結京華城案、柯文哲政治獻金案，起訴柯文哲等人。北院昨晚開庭近5個小時。辯護人以柯文哲患心律不整等病請求具保停押，柯文哲則說，「我跑了，台灣民眾黨就毀了」。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪嫌起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。台北地方法院昨天召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

北檢由主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、檢察官林俊言蒞庭論告，柯文哲辯護律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義到庭陳述。

檢方認為，柯文哲明知京華城容積獎勵違法，且他做出的裁示與威京集團主席沈慶京的陳情、提領鉅款時間密接吻合，且北市府公務員多證稱市長交辦、不敢打市長臉等語，可見柯文哲仍有實質影響力。

檢方另指出，柯文哲至今的前後供述不符，犯後態度不佳，且本案尚有共犯、柯文哲隨行秘書許芷瑜滯留海外，仍有羈押之必要，建請法院羈押禁見。

柯文哲辯護人蕭奕弘則說，沈慶京提領鉅款的時間是常態性，檢方指控柯文哲涉收賄1500萬元是拼湊的結果；檢察官眼中的柯文哲是為了厚植己身實力，但在柯文哲的心中，是發展第三政治勢力。

蕭奕弘也說，柯文哲未達犯嫌重大，2次裁定羈押禁見均未提起抗告，且心繫台灣民主發展，無逃亡之虞。

辯護人陸正義說，若許芷瑜一天不回來，柯文哲是否沒有交保的一天，檢方以押取供，且柯文哲患有高血壓、心律不整、睡眠呼吸中止症，也曾接受心導管手術，另考量柯文哲父親患有癌症等病，期盼柯文哲能回家陪父親，以盡孝道，請求具保停押。

開庭最後，法官讓柯文哲進行陳述，柯文哲說，「我跑了，台灣民眾黨就毀了」，不可能落跑，至於交保金額要問妻子陳佩琪可以拿多少出來，錢不是問題。

柯文哲移審庭自昨天晚間7時30分開庭，中間二度休庭，至今天凌晨0時22分左右結束，時間長達近5個小時。法官庭末諭知，柯文哲還押候審室。（編輯：楊昭彥）1131227

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