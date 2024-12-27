京華城案 北院裁定柯文哲3000萬元交保

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（中央社記者林長順台北27日電）台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今天凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。

另外，威京集團主席沈慶京新台幣4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯求刑合計28年6月。

台北地方法院由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢組成合議庭審理。合議庭閱卷後，昨天晚間分工審理在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲的移審庭，今天凌晨做出裁定。

北院指出，審酌本案在檢察官偵查完備而提起公訴的情形下，且被告等人前經北院裁定羈押，並禁止接見、通信，重要證人於偵查中均已具結證述，本案已有相關證據可以佐證。

北院表示，刑事訴訟法採改良式當事人進行主義下，檢察官應負實質舉證責任，法院並無接續檢察官實質舉證責任而依職權調查證據的義務，相關羈押原因於起訴後、法院審理中，應採取較為嚴格的認定，則依被告等人涉案情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及被告人身自由及防禦權受限制的程度，並衡量比例原則，認為被告等人非不得以具保及其他必要處分方式替代而免予羈押，而認無羈押的必要。

北院指出，檢察官雖然指同案被告許芷瑜逃亡在外，但並未指出許芷瑜涉案的情節，另審酌本案相關證人均已經檢察官於偵查中傳訊，本案相關事實晦暗不明的風險已經降低，因此裁定5名被告交保。（編輯：楊昭彥）1131227