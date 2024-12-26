京華城案 柯文哲否認收沈慶京1500萬元

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（中央社記者林長順台北26日電）台灣台北地方檢察署偵辦京華城案等，今天依貪污罪等起訴前台北市長柯文哲，並求刑28年6月。柯文哲晚間在移審庭表示，他沒收威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元。

台灣台北地方法院召開移審庭，以決定是否繼續羈押柯文哲等被告。柯文哲在庭訊時表示，他在總統選舉後、媒體開始炒作時才知道容積率840％這個數字；台北市議員陳情後，他才請局處研議，他完全沒參與，也不知發生什麼事。

法官詢問，檢方指柯文哲、沈慶京曾會談，柯文哲會中應允沈慶京推升容積率；柯文哲表示，沈慶京跟他說一些「五四三」（指沒意義、沒內容）的話，但沒跟他提容積率。

法官追問，起訴書提及沈慶京要求7名威京集團相關人員以每人捐款政治獻金30萬元名義，分別匯款到台灣民眾黨政治獻金專戶；柯文哲說，從不知這件事，「關在監獄看報紙才知道」。

另外，北檢依據柯文哲行動硬碟內「工作簿」記載「2022/11/1、小沈、1500、沈慶京」，認定為柯文哲於京華城案涉收賄證據之一。

柯文哲表示，這個問題他被問了4個月，他不知誰做的檔案，沈慶京沒交給他1500萬元。檢察官到他家搜索到的行動硬碟應該是他的，但行動硬碟內檔案很多，不能說每個檔案都是他做的。

法官問到底有沒有記載「小沈、1500」，柯文哲說，他無法說明，他不知細節，他第一次看到時「腦袋裡沒有這些細節」，檔案不知是誰製作。

法官接著詢問，關於檢方認為柯文哲侵占基隆市副市長邱佩琳轉交包括基隆市長謝國樑母親等3人捐贈給民眾黨的政治獻金共600萬元。

柯文哲表示，當時正值地方選舉，的確有花錢，現在問他錢花在哪，由於他沒管錢，他沒印象。他一輩子很少管錢，問他錢的事他搞不清楚。如果邱佩琳指他有收政治獻金就是有收，他如果有收就都在選舉期間用掉了，絕沒中飽私囊。（編輯：李明宗）1131226