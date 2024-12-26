柯文哲記載「小沈1500」 檢認涉收沈慶京1500萬賄款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北26日電）北檢今天偵結京華城案，依收賄等罪起訴前台北市長柯文哲。北檢認定，柯文哲的行動硬碟記載「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」，可認柯文哲涉收沈慶京1500萬元賄賂。

台北地檢署起訴指出，柯文哲明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例等法令，於台北市長連任期間為籌謀培植政治實力及募集資金，涉嫌收受威京集團沈慶京之賄賂共計新台幣1710萬元。

起訴指出，柯文哲等人罔顧京華城案的行政程序中，眾多基層公務員提出之違法質疑，涉嫌圖利京華城等公司高達121億545萬6748元之不法利益，依收賄、圖利等罪起訴，共求刑計28年6月。北檢公布京華城案偵結的13個Q&A。

其中13個問題包括，京華城容積獎勵爭議、柯文哲明知違法、收賄所得的認定關鍵等。此外，當時媒體報導爭議涵蓋柯文哲與沈慶京見面12次及行動硬碟中「工作簿」的經理人是否構成犯罪。

北檢指出，京華城公司於民國109年初自行拆除僅19年屋齡的購物中心，該建物並非都更物件，卻以都更法令申請容積獎勵，明顯不符合都更條例及相關規定，所取得的容積獎勵屬違法行為。

而當時外界認為京華城案容獎是經都委會決議，難認柯文哲等人涉圖利，北檢則說，時任都委會主任委員的前台北市副市長彭振聲，明知京華城申請的都更容獎違法且多名專家反對，仍受柯文哲指示，無視意見強行通過不法決議，即不得以都委會決議為由卸其罪責。

進一步從中認定柯文哲「明知違法」的關鍵在於，北檢說，柯文哲多次參與都發局論壇，並以都更市政為其政績之一，明知京華城為大型基地再開發，不符都更法令，不適用都更方案；前都發局長林州民亦曾明確提醒京華城不符都更條件。

北檢也說，柯文哲核准京華城案送公展時，簽呈所附都設科、都更處及都委會反對意見均指出，京華城案非屬都更案，依都更法令取得容積獎勵違法。柯文哲明知簽呈以綠建築、智慧建築等項目「準用」都更獎勵辦法屬違法。

至於收受賄款的部分，北檢依據柯文哲的行動硬碟內「工作簿」中的金錢交付明細，顯示「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」，與沈慶京同年9月20日提領現金，鼎越公司於10月18日取得建照，以及柯文哲翌日參與動土典禮的時間密接。此外，柯文哲曾傳訊黃珊珊稱「威京小沈，已給過」，與沈慶京陳述「若我要行賄會用現金」一致，足認1500萬元為賄賂。

柯文哲曾傳訊黃珊珊稱「威京小沈，已給過」。（北檢提供）

柯文哲行動硬碟內「工作簿」中的金錢交付明細。（北檢提供）

此外，109年3月10日，柯文哲曾於京華城案訴訟程序中批示「速審速決」，並交辦京華城陳情函；沈慶京隨即指示前鼎越董事長朱亞虎以人頭匯款210萬元至民眾黨帳戶，款項於3月27日匯入後，都發局隨即通知研議，並由前台北市長辦公室主任李文宗4月1日確認款項交付並傳訊感謝，足認210萬元為對價。

另方面，媒體報導，柯文哲與沈慶京見面12次、「工作簿」經理人角色等；北檢則說明，依本案卷證，可證柯文哲與沈慶京關係良好，且柯文哲多次至沈慶京的陶朱隱園、威京總部碰面，而工作簿上的經理人包括基隆市長副市長邱佩琳、前台北市市長室秘書謝明珠等人，均以證人身分到庭作證，協助釐清案情，尚無犯罪嫌疑。（編輯：李錫璋）1131226