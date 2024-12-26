京華城20%容獎涉違法遭起訴 鼎越：先維持基地工安

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（中央社記者何秀玲台北26日電）京華城容積案檢方今天偵結，檢方認定京華城取得的容積獎勵明確違背都更條例、都市更新建築容積獎勵辦法等規定，中石化旗下鼎越表示，仍將依照先前與北市府的會議結論，處理好基地1樓及地下1、2層，維持好工安。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

至於京華城土地違法容積獎勵案方面，北檢認定，第三人鼎越公司的犯罪所得121億545萬6748元，是被告柯文哲、沈慶京等人為第三人實施違法行為而取得財產的不法利益，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。（編輯：林淑媛）1131226