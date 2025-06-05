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京華城案勘驗柯文哲行動硬碟 沈慶京送回北所就醫

2025/6/5 18:09（6/5 18:28 更新）
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台北地方法院5日開庭審理京華城案，提訊在押的前台北市長柯文哲（中）出庭。中央社記者張皓安攝 114年6月5日
台北地方法院5日開庭審理京華城案，提訊在押的前台北市長柯文哲（中）出庭。中央社記者張皓安攝 114年6月5日
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（中央社記者林長順台北5日電）北院審理京華城案，今天勘驗都委會783次會議、便當會光碟及柯文哲行動硬碟。沈慶京律師表示沈的廔管都是血，法官諭知沈慶京送回看守所，由北所戒護就醫，合議庭繼續勘驗。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再度開庭，提訊柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等在押被告，並傳喚前台北市副市長彭振聲等被告到庭，進行勘驗程序。

沈慶京律師開庭時指出，沈慶京身上裝的廔管裡都是血，上午從看守所出發之前，所方建議急診，但沈慶京堅持出庭，律師認為有必要緊急就醫，法官諭知法警專車將沈慶京送回台北看守所，再由北所送急診。

台北地方法院5日開庭審理京華城案，上午提訊在押的威京集團主席沈慶京（右），沈慶京在庭訊中因身體不適緊急送醫。中央社記者張皓安攝 114年6月5日
台北地方法院5日開庭審理京華城案，上午提訊在押的威京集團主席沈慶京（右），沈慶京在庭訊中因身體不適緊急送醫。中央社記者張皓安攝 114年6月5日

合議庭首先勘驗台北市都市計畫委員會於民國110年9月9日第783次會議光碟。檢方指出，短短20分鐘通過擔保新台幣100億元利益的案子違法明確，柯文哲的律師認為，當天會議在出席人數過半、同意人數過半的情況下，主席讓委員充分發言，證明會議決議完全合法。

合議庭接著勘驗110年8月10日柯文哲與台北市議員應曉薇「便當會」光碟，畫面顯示應曉薇對市府幕僚要求京華城針對土管條例第80條之2進行檢討有意見；檢方指出，從影片可以看出柯文哲全程在場，應曉薇當著柯的面指責幕僚，並非如柯文哲之前說的不知情。

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應曉薇表示，當天她一共提出7項建議，京華城案只不過是其中小小一項，從頭到尾柯文哲沒有說過一句話，她不介意柯文哲說便當會只是在應付議員，她只想做好自己民代的工作，替選民服務。

她說，土管條例第80條之2多年來只有一個案子有申請，前陣子才過關，都委會前執秘邵琇珮作證時提到土管條例也許未來「送30捐70」可檢討，不過「我擔心下次坐在這裡會不會是蔣萬安？」（編輯：蕭博文）1140605

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