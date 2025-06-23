涉詐助理費案遭雄檢起訴 林岱樺：問心無愧捍衛名譽

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案，今天包含林岱樺等10人遭雄檢起訴。林岱樺隨後發布聲明稿強調自己清白，並表示會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，因為她問心無愧。

林岱樺今天發布聲明稿表示，自己從政多年，最珍惜的就是「清白」2個字，在偵查中，她努力證明自己清白，「我與我的律師會將這些證據提到法院，爭取我及團隊的公道；我一路秉持良知，全心為高雄打拚，沒有一天鬆懈」。

林岱樺表示，相信司法，也相信真相終將水落石出；她會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，因為她問心無愧。

她並表示，這段期間，對高雄的服務不會停、對建設的爭取不會慢、對政策的監督不會斷，會繼續堅守崗位，履行對鄉親承諾，也謝謝大家關心，她會撐過這場風雨，也會用行動證明，自己是一個清白的人。

林岱樺此前已表態爭取民進黨高雄市長選舉提名，與同黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人競逐，如今林岱樺遭到檢方起訴，市長陳其邁及邱議瑩均表示尊重司法，許智傑、賴瑞隆則表示暫不回應。

有望代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩則表示，關於林岱樺所涉案件，目前已進入司法調查審理，不便評論，但請司法機關能秉持公平正義精神，公正對待每一個人，才不負全民對司法的期望。

對於林岱樺會否因起訴而失去初選資格，民進黨高市黨部回應表示，縣市首長相關提名辦法，直轄市部分由黨中央決議及辦理。

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高雄地檢署今天發布新聞稿指出，林岱樺、林岱樺胞弟、弟媳王姓女子、黃姓會計等人，涉嫌在林岱樺擔任第7屆至第11屆立委期間，將林岱樺親戚駱姓男子及弟媳王姓女子不實登載為公費助理，共詐領新台幣1473萬6549元公費助理薪資。

另外，林岱樺等人還涉嫌在擔任第9屆至第10屆立委期間，向立法院不實申報周姓立委服務處主任等5人加班費，合計詐領22萬8090元的公費助理加班費，計9人涉犯利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌。（編輯：陳仁華）1140623