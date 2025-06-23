小貓受困掃街車 新北動保處花數小時成功救援

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市板橋清潔隊掃街車日前作業時發現車內有貓叫聲，經通報動保處派員協助下，歷經數小時耐心引導與安全拆卸，順利救出受困車底的小貓，牠未受傷已獲認養找到新家。

新北市動物保護防疫處今天向中央社記者表示，天冷時常有小貓會躲入汽車引擎室取暖，春夏之間是繁殖季，母貓常會帶小貓四處躲藏，車底下也是可能藏覓的地點。

板橋區林姓、李姓清潔隊員指出，板橋區清潔隊1輛掃街車日前執勤，掃街車速保持在時速10公里以下、進行道路分隔島兩側快車道清掃作業時，清潔員突然聽到貓叫聲，趕緊停車查看並通報動保處救援。

動保處表示，經查是小貓受困車底，但重達17噸重的掃街車底盤結構複雜，再加上小貓受驚容易亂竄，增加救援難度，動保員從車底邊刷及主刷處逐一檢視，歷經數小時耐心引導與安全拆卸，小貓終於獲救。

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板橋動物之家站長徐愛明指出，救出的幼貓「花花」體重僅約500公克左右，初估年齡約2個月，不排除是母貓換地點尋覓隱密處時不慎遺留。

他表示，經獸醫檢查，「花花」未受傷，僅有輕微脫水與驚嚇反應，經過細心照料與調養後，目前已恢復健康，並順利由善心民眾收養，展開牠新的人生旅程。（編輯：戴光育）1140623