WBC備戰 郭泓志蔡其昌7/9訪美見3台美混血好手

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）備戰明年世界棒球經典賽，中職會長蔡其昌表示，預計7月9日跟郭泓志同行出發赴美，拜訪3名台美混血好手，時間、地點都已經敲定，展現誠意但也多次提到「很難、不容易」。

明年初的世界棒球經典賽（WBC）由總教練曾豪駒續掌兵符，也啟動後勤和情蒐作業，邀請林威助、陳偉殷、郭泓志加入團隊。

蔡其昌今天出席明星賽記者會接受媒體聯訪表示，排定行程將於7月9日啟程赴美，同行還會有退役球星郭泓志、中職秘書長楊清瓏，並在7月19日明星賽前返台。

蔡其昌表示，此行主要是與3名美國籍但具打經典賽台灣隊資格的好手卡洛爾（Corbin Carroll）、費柴德（Stuart Fairchild）和龍（Jonathon Long）見面，時間地點已經敲定，也提到卡洛爾也是亞利桑那響尾蛇隊明星球員，甚至被選入美國隊都很有機會。

蔡其昌提到，3人都是很優秀的球員，要完成這個任務不容易，雖然不容易但會更加努力，展現誠意熱情，讓他們感受到被重視。

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至於是否會拜訪其他旅美小聯盟球員，蔡其昌表示，這次時間不長，要去的地點橫跨美國西岸、東岸，要跑很多城市，旅美球員分散各地，只能前往要去的城市，如果有在附近的小聯盟球員會邀請安排見面，目前初步看起來，有機會跟林維恩、沙子宸碰到面。

蔡其昌表示，訪視行程都依照曾豪駒的指示和規劃，邀請台美混血好手加入代表隊的任務很難、不容易，只能想辦法展現誠意，之後也會由林威助協助赴日拜訪旅日球員。（編輯：李亨山）1140623