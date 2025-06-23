加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
博愛座改優先席立院初審 法條對象老弱婦孺修正為其他有實際需求者
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

張泰山受邀響尾蛇台灣日開球 盼邀卡洛爾為台效力

2025/6/23 15:18（6/23 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇隊台灣日將於當地時間9月20日登場，今年特別邀請中華職棒傳奇球星張泰山（圖）擔任開球嘉賓。（帕菲克國際運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月23日
美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇隊台灣日將於當地時間9月20日登場，今年特別邀請中華職棒傳奇球星張泰山（圖）擔任開球嘉賓。（帕菲克國際運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）美國職棒大聯盟亞利桑納響尾蛇隊台灣日將於美國時間9月20日登場，今年將邀請退役球星張泰山擔任開球嘉賓，張泰山表示，希望將台灣球迷支持傳達給台美混血好手卡洛爾，盼有機會能為台灣效力。

由帕菲克國際運動行銷攜手美國職棒亞利桑納響尾蛇隊舉辦「2025亞利桑納響尾蛇台灣日」邁入第2屆，今年特別邀請中華職棒傳奇球星張泰山擔任開球嘉賓，並由在韓國出道的台灣女團「GENBLUE幻藍小熊」獻上賽前表演，展現最具台灣魅力的文化盛典。

張泰山出席記者會分享，非常榮幸能參與這次台灣日活動，能代表台灣棒球擔任開球嘉賓，這不僅是個人榮耀，更是全體棒球人向世界展示台灣棒球熱情的重要機會。

張泰山特別提到，如果有機會，也希望能將台灣球迷的支持傳達給台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll），盼他未來能為國家隊效力。

主辦單位帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示，很高興能再次與響尾蛇球團合作舉辦台灣日，盼能展現不同面向的台灣風貌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

協辦單位大鳳凰城台美商會會長黃錫珩指出，去年的台灣日活動獲得當地僑界熱烈支持，加上近年台灣科技產業進駐亞利桑納，使台灣人口迅速增加，今年年初起，不少僑民即主動詢問台灣日是否續辦，顯見高度期待。商會也藉此機會邀請GENBLUE幻藍小熊於中秋晚宴演出，全社區都引頸期盼。

回應去年熱烈迴響，今年共推出1500張限量套票，將於美國時間22日晚間8時起，於響尾蛇隊官方網站開賣，每組套票包含「台灣日」專區球票及限量版2025紀念球衣。（編輯：李亨山）1140623

#中華職棒
#張泰山
#棒球
#響尾蛇隊
#卡洛爾
#美國職棒大聯盟
卡洛爾
大聯盟海外賽太夯 亞利桑那響尾蛇點名台灣
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯蕭力拚MLB第20位3000三振投手 僅差8次就達陣
37
更多編輯台推薦新聞：