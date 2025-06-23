張泰山受邀響尾蛇台灣日開球 盼邀卡洛爾為台效力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）美國職棒大聯盟亞利桑納響尾蛇隊台灣日將於美國時間9月20日登場，今年將邀請退役球星張泰山擔任開球嘉賓，張泰山表示，希望將台灣球迷支持傳達給台美混血好手卡洛爾，盼有機會能為台灣效力。

由帕菲克國際運動行銷攜手美國職棒亞利桑納響尾蛇隊舉辦「2025亞利桑納響尾蛇台灣日」邁入第2屆，今年特別邀請中華職棒傳奇球星張泰山擔任開球嘉賓，並由在韓國出道的台灣女團「GENBLUE幻藍小熊」獻上賽前表演，展現最具台灣魅力的文化盛典。

張泰山出席記者會分享，非常榮幸能參與這次台灣日活動，能代表台灣棒球擔任開球嘉賓，這不僅是個人榮耀，更是全體棒球人向世界展示台灣棒球熱情的重要機會。

張泰山特別提到，如果有機會，也希望能將台灣球迷的支持傳達給台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll），盼他未來能為國家隊效力。

主辦單位帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示，很高興能再次與響尾蛇球團合作舉辦台灣日，盼能展現不同面向的台灣風貌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

協辦單位大鳳凰城台美商會會長黃錫珩指出，去年的台灣日活動獲得當地僑界熱烈支持，加上近年台灣科技產業進駐亞利桑納，使台灣人口迅速增加，今年年初起，不少僑民即主動詢問台灣日是否續辦，顯見高度期待。商會也藉此機會邀請GENBLUE幻藍小熊於中秋晚宴演出，全社區都引頸期盼。

回應去年熱烈迴響，今年共推出1500張限量套票，將於美國時間22日晚間8時起，於響尾蛇隊官方網站開賣，每組套票包含「台灣日」專區球票及限量版2025紀念球衣。（編輯：李亨山）1140623