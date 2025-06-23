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明星賽TEAM TAIWAN公布 曾豪駒觀察名單外2投手

2025/6/23 18:38（6/23 18:46 更新）
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中華職棒23日下午公布明星賽名單，經典賽台灣隊總教練曾豪駒（右）領軍的TEAM TAIWAN與中信兄弟隊總教練平野惠一（左2）帶隊的TEAM STAR將上演巔峰對決，兩人在記者會登台致詞，希望球迷進場為中職和台灣選手加油。中央社記者鄭清元攝 114年6月23日
中華職棒23日下午公布明星賽名單，經典賽台灣隊總教練曾豪駒（右）領軍的TEAM TAIWAN與中信兄弟隊總教練平野惠一（左2）帶隊的TEAM STAR將上演巔峰對決，兩人在記者會登台致詞，希望球迷進場為中職和台灣選手加油。中央社記者鄭清元攝 114年6月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天公布明星賽TEAM TAIWAN名單，領軍的世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練曾豪駒表示，名單去年起持續觀察，沒在名單中的雄鷹投手林詩翔、兄弟投手鄭浩均都是觀察對象。

曾豪駒說，林詩翔今年球季表現突出、有很大進步，鄭浩均也不錯，都在觀察名單，期待有更多年輕球員展現好表現讓教練團看到。

明星賽7月19、20日在台北大巨蛋舉行，中華職業棒球大聯盟於記者會公布明星賽TEAM TAIWAN名單，也是2026年WBC台灣隊雛形。

至於放入今年球季結束將引退的味全龍隊野手林智勝與統一7-ELEVEn獅隊野手胡金龍，曾豪駒表示，確實想過是否放年輕選手，但兩人過往是國家隊常客，希望最後一年明星賽能參與，藉機好好感謝兩人，也能做到傳承。

他說，其實從去年世界12強棒球賽到今年，持續在觀察球員表現，距WBC還有段時間，希望名單中球員保持健康，整個季賽維持好表現。

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此外，名單中沒放入富邦悍將隊重砲張育成；曾豪駒表示，張育成近期傷勢影響，希望先讓傷勢復原、好好準備季賽。

中職會長蔡其昌7月9日啟程到美國，拜訪混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）、費柴德（Stuart Fairchild）和龍（Jonathon Long）；曾豪駒表示，目的是傳達誠意、了解意願，如果能加入國家隊，對台灣戰力提升很有幫助。（編輯：李明宗）1140613

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