明星賽TEAM TAIWAN公布 曾豪駒觀察名單外2投手
2025/6/23 18:38（6/23 18:46 更新）
（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天公布明星賽TEAM TAIWAN名單，領軍的世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練曾豪駒表示，名單去年起持續觀察，沒在名單中的雄鷹投手林詩翔、兄弟投手鄭浩均都是觀察對象。
曾豪駒說，林詩翔今年球季表現突出、有很大進步，鄭浩均也不錯，都在觀察名單，期待有更多年輕球員展現好表現讓教練團看到。
明星賽7月19、20日在台北大巨蛋舉行，中華職業棒球大聯盟於記者會公布明星賽TEAM TAIWAN名單，也是2026年WBC台灣隊雛形。
至於放入今年球季結束將引退的味全龍隊野手林智勝與統一7-ELEVEn獅隊野手胡金龍，曾豪駒表示，確實想過是否放年輕選手，但兩人過往是國家隊常客，希望最後一年明星賽能參與，藉機好好感謝兩人，也能做到傳承。
他說，其實從去年世界12強棒球賽到今年，持續在觀察球員表現，距WBC還有段時間，希望名單中球員保持健康，整個季賽維持好表現。
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此外，名單中沒放入富邦悍將隊重砲張育成；曾豪駒表示，張育成近期傷勢影響，希望先讓傷勢復原、好好準備季賽。
中職會長蔡其昌7月9日啟程到美國，拜訪混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）、費柴德（Stuart Fairchild）和龍（Jonathon Long）；曾豪駒表示，目的是傳達誠意、了解意願，如果能加入國家隊，對台灣戰力提升很有幫助。（編輯：李明宗）1140613
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