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卜蜂：拚肉品外銷 未來有望出口新加坡、日本

2025/6/23 21:10
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（中央社記者何秀玲台北23日電）食品大廠卜蜂董事長鄭武樾今天指出，卜蜂的肉品廠已經新加坡官方完成查廠，日本則是透過政府洽談，未來有機會讓台灣肉品出口至新加坡、日本。另外，原物料方面目前相對平穩，還有匯率利多，但近期以伊衝突將對運費投下變數。

卜蜂今天召開法說會。鄭武樾表示，上月台灣獲世界動物衛生組織認證，成為亞洲唯一無3大豬隻疾病國，此項殊榮不僅是防檢疫戰略的重要成果，更為台灣豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路。

他說，目前雞豬外銷機會大，只是台灣飼養成本高，出口則會以高端客製化肉品與肉品加工為主。以卜蜂來說，新加坡與日本有機會，目前新加坡官方已完成查廠，日本則是透過台灣政府國家隊進行中。

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至於飼料業務方面，因玉米價低，加上整體需求減少，而黃豆價格有往上趨勢，主要是受中東戰爭影響，但庫存量還在水位之上。

卜蜂除了飼料出口，自營供應逾40%，今年將朝50%邁進；以前5月營收來看，包括飼料、肉品、加工與毛豬各占約20%至25%。（編輯：林家嫻）1140623

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