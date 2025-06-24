早安世界》美軍卡達基地遭伊朗攻擊後 川普宣布以伊同意停火

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美軍卡達基地遭伊朗攻擊後 川普宣布以伊同意停火

美國五角大廈一位官員向中央社證實，卡達烏代德空軍基地23日遭來自伊朗的短程和中程彈道飛彈攻擊，目前尚無美軍人員傷亡通報。烏代德空軍基地是美國在中東地區最大的軍事設施，美國總統川普上個月才造訪此基地。川普在基地遭攻擊後發文宣布，以色列與伊朗已完全同意，約6小時後雙方將先後展開為期12小時的停火行動，維持12天的戰爭將正式結束。（看完整報導）

路透：美官員稱DeepSeek協助共軍 企圖藉空殼公司取得高階半導體

美國高階官員向路透社透露，中國人工智慧公司 DeepSeek 向中國軍事和情報行動提供支持，並且很可能會繼續提供支持。此外，DeepSeek 企圖利用東南亞的空殼公司來規避出口管制，並試圖透過東南亞的資料中心，以遠端方式使用裝有美國晶片的伺服器或設備。DeepSeek 未回應關於其涉嫌使用空殼公司的問題。（看完整報導）

南海鱟藤礁逾50中國民兵船集結 菲律賓加強巡邏阻進一步侵犯

菲律賓新聞署報導，菲律賓海防隊17日在「西菲律賓海」（即南海）執行例行空中巡邏時，發現逾50艘中國海上民兵船集結在鱟藤礁，且不回應菲方驅離廣播。菲律賓海防隊出動兩艘巡邏艦以及1架巡邏機，監看現場情勢並宣示主權。鱟藤礁距菲律賓巴拉旺省海岸約130海里，菲方依聯合國海洋法公約主張其位於菲律賓200海里專屬經濟海域內。（看完整報導）

台灣藥事報導獎 中央社獲平面組特優

中華民國藥師公會全國聯合會主辦的「台灣藥事報導獎」今年進入第2屆，中央通訊社記者蕭博陽、蘇木春以「南投偏鄉藥師送藥更送暖」系列報導，抱回平面組特優。這個獎項在獎勵報導台灣藥師貢獻藥事專業、公共衛生及公益等新聞，增進民眾了解藥師，促進藥師和社會大眾良性互動。（看完整報導）

博愛座改優先席立院初審 法條對象老弱婦孺修正為其他有實際需求者

大眾運輸工具因博愛座導致糾紛，時有所聞。立法院社會福利及衛生環境委員會23日初審通過身心障礙者權益保障法第53條修正草案，將現行的「博愛座」改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」。交通部表示，待立法院三讀修正通過後，子法預計半年內配合修正，適用台鐵、高鐵、捷運與公車等無對號座車廂，交通部也已研擬統一圖示。（看完整報導）

亞東醫院施打首例失智新藥 病患家屬：等半年了

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，引起各界對失智症相關治療的關注。亞東醫院23日進行早期阿茲海默症新藥「欣智樂」施打。患者家屬受訪時表示，這藥等了半年，若能讓媽媽和家人維持多幾年正常互動，藥費就很值得。衛福部今年核准兩款針對早期阿茲海默症的創新針劑，治療費用都約新台幣150萬元，是否在年底納入健保，衛福部長邱泰源表示，健保署會循HTA（醫療科技評估）評估程序，先做專業評估，再做財務影響評估。（看完整報導）

5月失業率3.3%創25年同月最低 主計總處：勞動情勢穩定

主計總處公布5月失業率為3.3%，月減0.02個百分點，連2月下滑，創25年來同月最低水準。經季節調整後失業率為3.34%，同樣下滑。主計總處官員認為，失業率、失業人數雙雙下滑，傳遞正面訊號，對等關稅等衝擊尚未顯現，目前勞動市場穩定。不過，現在還處在關稅前的拉貨潮，推測關稅影響要等90天豁免期屆滿，第3季之後影響才可能慢慢浮現。（看完整報導）

影／NBA雷霆奪搬遷後首冠SGA飆29分 哈利伯頓受傷痛哭溜馬飲恨

美國職籃NBA總冠軍賽第7戰22日晚間舉行，比賽在溜馬主控哈利伯頓則因傷退場後出現變化。雷霆吹起反攻號角，最終以103比91擊退溜馬。雷霆奪下自2008年從西雅圖遷至奧克拉荷馬市以來隊史首座NBA總冠軍，本場大砍進29分的雷霆球員吉爾傑斯-亞歷山大也包辦年度和總冠軍賽MVP。（看完整報導）

ANKER召回行動電源 代理商展碁：台灣1款產品正在下架

安克（ANKER）創新中國官網20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。ANKER台灣代理商之一的展碁國際表示，台灣區受影響型號只有一款A1257，通路正在下架。目前台灣ANKER已經將產品提交給經濟部標準檢驗局審核，內部正在研擬後續方案，後續由台灣ANKER回應。（看完整報導）

棒球12強冠軍紀念銀幣亮相 央行克服授權困難盼延續感動

2024年台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，時隔半年餘，中央銀行23日宣布推出「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，23日開放民眾預購，限量3萬6000枚。央行官員表示，這次籌備過程，花費相當多心力在取得授權，希望把這份感動透過紀念幣延續下去。（看完整報導）

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