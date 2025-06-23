博愛座改優先席立院初審 法條對象老弱婦孺修正為其他有實際需求者

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（中央社記者林敬殷台北23日電）大眾運輸工具因博愛座導致糾紛，時有所聞。立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過身心障礙者權益保障法第53條修正草案，將現行的「博愛座」改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「老人福利法第48條條文修正草案」及「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」等案。

現行身權法第53條規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者「及老弱婦孺優先乘坐之博愛座」，其比率不低於總座位數15%。

經過朝野立委討論後，審查會最後通過修正動議，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者「或有其他實際需要者優先乘坐之優先席」，其比率不低於總座位數15%。

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不過，包括民進黨立委黃秀芳、王正旭、林月琴等人都表示，光靠修法不足以馬上改變民眾的觀念，要求衛福部應會同交通部加強宣導，讓有需要的人有位子可以坐，民進黨立委劉建國更提及，目前高鐵、台鐵、捷運及公車對於博愛座（優先席）的圖示不一，形成一國多制現象，要求交通部應於修法完成後統一圖示，避免讓民眾產生混淆。

因此，審查會也通過附帶決議，請交通部會商衛福部，就優先席標示訂定統一圖示，供各大眾運輸工具業者運用，統一全國一致性標示。並請交通部會同衛福部研議「優先席」多元宣導措施，請各大眾運輸工具業者共同宣導，並輔以人員廣播提醒，讓社會大眾發揮禮讓精神及同理心，並尊重他人使用權利。（編輯：張若瑤）1140623