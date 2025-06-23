博愛座改優先席接隱性需求 病團盼讓座文化扎根每個座位

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）立法院今天初審通過博愛座改優先席，對象從老弱婦孺改為有實際需求者。病團認為，這是隱性需求被看到的第一步，盼社會觀念升級，讓座文化扎根每個座位，有平等表達需求機會。

大眾運輸工具因博愛座導致糾紛，時有所聞。立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過身心障礙者權益保障法第53條修正草案，將現行的「博愛座」改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。

坐在博愛座被責罵，讓年輕癌症病患難過地說：「難道要我拿下假髮嗎？」這樣的故事並非空穴來風。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿告訴中央社記者，許多年輕癌症患者在意外表，即使因化療掉髮，仍會選擇戴假髮、化妝保持氣色，搭乘大眾運輸時，隱性身體需求常被忽略。

劉桓睿舉例說明，青壯年癌友接受化療後，身體難免感到虛弱，或因自體免疫疾病用藥導致手腳麻、極度疲倦。將博愛座改為優先座是非常好的改變，這樣的名稱更符合原意，也就是優先禮讓給有需要的人，不應限於圖標上的老弱婦孺等身分。對於年輕病友而言，這樣的改變格外重要。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來從大學時期便因病洗腎，她分享，血液透析對心血管負擔大，可能血壓突然下降，洗完後常常會不舒服。她曾在搭捷運時，因洗腎後血壓過低，差點暈倒，這種情況不一定會面無血色，有時就是突然一陣暈眩，她的習慣是看到博愛座會坐下，身體好轉再讓座。

博愛座之亂絕非改名就能解決，劉桓睿和吳鴻來都提到教育的重要性。吳鴻來說，社會必須正視一件事，很多「需求」往往是外表看不出來的，除了年輕患者有隱性需求，甚至連懷孕初期婦女也有，外觀不明顯，但身體可能極度不適，「難道每個人都要出示證明才能被理解？」

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吳鴻來表示，即使從博愛座改為優先座，如果大眾還是用一樣眼光看待這個座位、如果坐在優先座依然會被解讀是在「裝可憐」，依舊還是會在車廂上演全武行，整體社會觀念必須升級，讓隱性需求被看到，讓座文化扎根到每個座位。

劉桓睿說，一個人的外表無法反映是否需要幫助，未來應該加強教育，透過友善、客觀的溝通方式，讓每個人都有平等表達需求、尋求座位的機會，才能真正落實優先座的精神。讓優先座成為體現美意的社會價值觀與風氣，而非成為令人指指點點、感到壓力的位置。（編輯：管中維）1140623