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博愛座改優先席 台鐵：新車已改 舊車年底前完成

2025/6/25 13:03（6/25 13:17 更新）
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圖為台鐵博愛座。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）立法院社會福利及衛生環境委員會日前初審通過身心障礙者權益保障法部分條文修正草案，將現行「博愛座」改為「優先席」，台鐵董事長鄭光遠今天表示，新車已修改，預計舊車年底前完成。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵公司董事長史哲列席，針對交通部觀光署、台鐵及高鐵人事調整及新任首長的業務展望進行專題報告，並備質詢。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前初審通過身心障礙者權益保障法第53條修正草案，將現行的「博愛座」改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。

民進黨立委徐富癸關切台鐵、高鐵與客運將現行的「博愛座」改為「優先席」進度，鄭光遠表示，新車已修改成優先席，至於舊車預計在年底前完成。

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史哲表示，待細部圖案標示統一公布後，隨即將配合辦理。

陳世凱指出，待立法院三讀通過後，將配合修正子法，後續各個運具系統將配合修訂。（編輯：張銘坤）1140625

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