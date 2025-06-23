南海鱟藤礁逾50中國民兵船集結 菲律賓加強巡邏阻進一步侵犯

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（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）菲律賓新聞署（PIA）今天報導，逾50艘中國海上民兵船（CMMVs）集結在鱟藤礁，菲律賓海岸防衛隊已加強巡邏，並提升公共關注度，以遏制中方進一步侵犯。

菲律賓官方的菲律賓新聞署引述菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）報導，菲律賓海防隊17日在「西菲律賓海」執行例行空中巡邏時，在鱟藤礁（Iroquois Reef）發現大批中國海上民兵船。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，雙方長年以來在爭議海域衝突不斷。

塔瑞耶拉表示，有50艘以上中國海上民兵船出現在鱟藤礁，且不回應菲方的驅離廣播。

為此，菲律賓海防隊出動兩艘巡邏艦以及1架巡邏機，監看現場情勢並宣示菲律賓主權。

鱟藤礁距菲律賓巴拉旺省（Palawan）海岸約130海里，菲方依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），稱其位於菲律賓200海里專屬經濟海域內。

塔瑞耶拉猜測，中國海上民兵船集結，可能有3大目的：在菲國專屬經濟海域內的無人佔領區主張主權、恫嚇菲律賓漁民，以及監看菲律賓海防隊及海軍的動態。

他譴責中國海上民兵船的存在，稱它們除了威脅海事安全以及生態平衡之外，還違反了「聯合國海洋法公約」，尤其中國也是公約的簽署方之一。

報導說，菲律賓海防隊將繼續在鱟藤礁海域巡邏，並提升公共關注度，以遏制中方進一步侵犯。

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塔瑞耶拉（Jay Tarriela）19日曾在社群平台X上發文稱，超過50艘中國海上民兵船出現在鱟藤礁，不規律的動向加上錨泊、結集等行為，已違反航行自由原則，侵犯菲律賓主權權利。

他當時寫道，菲律賓海防隊出動多艘剛性充氣船（RHIB），靠近這些中國海上民兵船，記錄它們的舷號。（編輯：高照芬）1140623