專家：美日菲海防演習 小多邊反制中國擴張

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（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）美國、日本和菲律賓的海防單位最近在鹿兒島外海舉行聯合演習，「菲律賓每日詢問報」引述專家報導，演習意在透過「小多邊」（minilateral）架構，反制中國在區域內的強勢擴張。

美國與菲律賓的海岸防衛隊上週與日本海上保安廳在鹿兒島外海舉行聯合演習，內容包括通訊、模擬碰撞、失火和人員落水搜救等，光是菲律賓海防隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）上的乘員，就有100多人。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）網站25日引述菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）說，這場聯合演習可被視為小多邊行動（minilateral move）的一部分，以維護在第一島鏈的法治秩序。

卡貝薩說，這是小多邊力量的展現。

報導指出，小多邊外交的特點就是對特定議題具有共同利益，就菲律賓與日本而言，兩國都與中國有海洋主權爭議。

「菲律賓每日詢問報」另引述夏威夷智庫「東西中心」（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）說，這場演習明顯劍指中國。

饒義表示，美日菲想要傳達的訊息是，中國與日俱增的侵略性，正促使美國與亞洲盟友加強反制中國的安全合作，而北京則會將此解讀為由美國主導聯合行動，意圖把中國封鎖在第一島鏈內，壓制中國的區域影響力擴張。

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報導並引述美國史丹佛大學國家安全創新中心「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾（Ray Powell）指出，從南海觀點來看，北京在區域內的侵犯行為，促成了國際間對中國的協調性抵抗。

鮑爾說，馬尼拉公開北京南海侵犯行為的透明化戰略，拉攏了新、舊盟友站隊，把菲律賓的戰略地位從「孤立的受害者」，扭轉為「有協調國際抵抗的核心夥伴」。（編輯：田瑞華）1140626