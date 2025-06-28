菲律賓將命名南沙地物彰顯主權 外交部盼各方理性對話
2025/6/28 13:37（6/28 14:11 更新）
（中央社記者吳書緯台北28日電）針對菲律賓外交部已認可為南沙群島菲律賓索討範圍內的130多座海上地物，採納標準化的菲律賓地名；外交部今天表示，南海相關各方應保持克制，尤應避免任何使南海情勢複雜化的聲索作為，各方應透過理性對話，依國際法和平解決南海爭端。
菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）昨天在社群平台X宣布，他已在菲律賓國家海事委員會（NMC）2025年第002號決議案上簽字，建議為「西菲律賓海」自由群島（KIG）範圍內的131座海上地物，採納標準化菲律賓地名；「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
外交部今天回覆中央社記者詢問表示，南海相關各方應保持克制，尤應避免任何使南海情勢複雜化的聲索作為，各方應透過理性對話，依循國際法及海洋法（包括「聯合國海洋法公約」）和平解決南海爭端。
外交部重申，維護南海航行與飛越自由已是國際共識，中華民國一貫主張以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海議題，也願意在「四點原則」及「五項做法」基礎上，持續爭取以平等地位參與多邊對話與爭端解決機制，同時推動與相關國家進行海洋生態保育及南海資源開發的合作，盼達成南海和平、穩定、永續的願景。（編輯：翟思嘉）1140628
延伸閱讀菲律賓：南海合法例行性活動 中國無權反對或干預Google地圖調整南海水域 「西菲律賓海」範圍擴大Google地圖擴大西菲律賓海 中國：公認地名是南海菲反嗆中國：域外勢力就是你 應退出西菲律賓海南海鱟藤礁逾50中國民兵船集結 菲律賓加強巡邏阻進一步侵犯
- 菲律賓將命名南沙地物彰顯主權 外交部盼各方理性對話2025/06/28 13:37
- 2025/06/23 19:35
- 2025/05/26 23:06
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
南海鱟藤礁逾50中國民兵船集結 菲律賓加強巡邏阻進一步侵犯