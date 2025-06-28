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菲律賓將命名南沙地物彰顯主權 外交部盼各方理性對話

2025/6/28 13:37（6/28 14:11 更新）
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圖為南沙群島中的中業島。（路透社）
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（中央社記者吳書緯台北28日電）針對菲律賓外交部已認可為南沙群島菲律賓索討範圍內的130多座海上地物，採納標準化的菲律賓地名；外交部今天表示，南海相關各方應保持克制，尤應避免任何使南海情勢複雜化的聲索作為，各方應透過理性對話，依國際法和平解決南海爭端。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）昨天在社群平台X宣布，他已在菲律賓國家海事委員會（NMC）2025年第002號決議案上簽字，建議為「西菲律賓海」自由群島（KIG）範圍內的131座海上地物，採納標準化菲律賓地名；「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼。

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外交部今天回覆中央社記者詢問表示，南海相關各方應保持克制，尤應避免任何使南海情勢複雜化的聲索作為，各方應透過理性對話，依循國際法及海洋法（包括「聯合國海洋法公約」）和平解決南海爭端。

外交部重申，維護南海航行與飛越自由已是國際共識，中華民國一貫主張以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海議題，也願意在「四點原則」及「五項做法」基礎上，持續爭取以平等地位參與多邊對話與爭端解決機制，同時推動與相關國家進行海洋生態保育及南海資源開發的合作，盼達成南海和平、穩定、永續的願景。（編輯：翟思嘉）1140628

#南海
#聯合國
#外交部
#西菲律賓海
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