Google地圖擴大西菲律賓海 中國：公認地名是南海

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（中央社記者張淑伶上海15日電）谷歌地圖（Google Maps）最近被發現已將南海靠近菲律賓的大片水域更名為「西菲律賓海」，此前顯示的是「南海」。中國外交部發言人林劍今天強調，南海長期以來是國際社會公認的通用地名。

根據環球網，中國外交部今天的例行記者會上，有記者提到上述問題，並指有看法認為這有助於保護菲律賓的主權，詢問中方評論。

林劍表示，長期以來，南海一直是國際社會公認的通用地名，為世界各國及聯合國等國際組織廣泛接受。

菲律賓GMA新聞網14日報導，谷歌地圖已正式將菲律賓群島以西的大片水域命名為「西菲律賓海」，且黃岩島也被劃在「西菲律賓海」的範圍內。

在此之前，雖然「西菲律賓海」一詞也存在於谷哥地圖，但範圍緊貼菲律賓的呂宋島，再向外伸展的海域全是南海。

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中國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼、台灣分別主張南海的全部或部分主權，其中以菲律賓與中國在南海的對抗最為激烈。基於南海主權之爭，菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）於2012年9月發布行政命令，將菲律賓西部的呂宋海（Luzon Sea）、中業島所在的自由群島（Kalayaan Island Group）周邊水域以及黃岩島海域統稱為「西菲律賓海」。

「西菲律賓海」的概念之後逐漸明確化為從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟區，菲律賓政府援引聯合國海洋法公約（UNCLOS）和2016年南海國際仲裁結果，主張有權獨享這片海域的資源。（編輯：邱國強）1140415