Google地圖調整南海水域 「西菲律賓海」範圍擴大

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（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）谷哥地圖（Google Maps）最近被發現已將南海靠近菲律賓的大片水域更名為「西菲律賓海」，範圍涵蓋存有主權爭議的黃岩島（又稱民主礁）。

菲律賓GMA新聞網今天報導，谷哥地圖已正式將菲律賓群島以西的大片水域命名為「西菲律賓海」，且黃岩島也被劃在「西菲律賓海」的範圍內。

在此之前，雖然「西菲律賓海」一詞也存在於谷哥地圖，但範圍緊貼菲律賓的呂宋島，再向外伸展的海域全是南海。目前暫不清楚谷哥地圖何時對「西菲律賓海」的位置與範圍作出調整。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張南海的全部或部分主權，其中以菲律賓與中國在南海的對抗最為激烈。

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基於南海主權之爭，菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）於2012年9月發布行政命令，將菲律賓西部的呂宋海（Luzon Sea）、中業島所在的自由群島（Kalayaan Island Group）周邊水域以及黃岩島海域統稱為「西菲律賓海」。

「西菲律賓海」的概念之後逐漸明確化為從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟區，菲律賓政府援引聯合國海洋法公約（UNCLOS）和2016年南海國際仲裁結果，主張可獨享這片海域的資源。（編輯：唐聲揚）1140414