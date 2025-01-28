Google Maps順應美政府決定 墨西哥灣改名美國灣

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）科技公司谷歌（Google）今天在社群平台X上宣布，待美國地理名稱資訊系統（GNIS）正式更新後，旗下地圖應用程式Google Maps將把墨西哥灣改為美國灣。

路透社報導，美國境內民眾可看到地名變更，但在墨西哥仍將顯示為墨西哥灣（Gulf of Mexico）。在這兩個國家之外，使用者將在Google Maps上看到兩種名稱。

美國內政部本月24日宣布，已正式將墨西哥灣更名為美國灣（Gulf of America），位於阿拉斯加州的北美最高峰「迪納利」（Denali）也改稱麥金里山（Mount McKinley）。

美國總統川普本月20日就職後數小時即發布一連串行政命令，包括變更上述地名，以兌現他的競選諾言。

路透社聯繫Google發言人要求置評，發言人僅要記者參考公司在X發布的貼文。

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Google已將同樣的命名規範應用在其他有名稱爭議的地點。例如日本與韓國之間的水域被標註為「日本海（東海）」。

2012年，伊朗威脅要對Google採取法律行動，因為這間科技巨擘決定在Google Maps刪除「波斯灣」（Persian Gulf）一詞，使得伊朗和阿拉伯半島之間的水域沒有名稱。現在這片水域在其他國家被標註為「波斯灣（阿拉伯灣）」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140128