加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
白俄羅斯大選 出口民調：總統魯卡申柯得票率87.6%
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 國際

墨西哥總統嗆川普 沒有墨西哥人就沒有今日美國

2025/1/27 08:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市26日專電）面對美國總統川普不斷施壓，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）公開反嗆。她公開表示，美國有今天的發展，應該歸功於墨西哥人。

薛恩鮑姆在一場公開活動上措詞強硬，要川普「聽清楚了」。她強調「在美國的墨西哥人，無論是在農業、服務業還是其他各個領域，都支撐著美國的經濟。沒有墨西哥的工人，美國不會有今天的發展」。

但薛恩鮑姆也表示，她有義務在尊重兩國主權和人民的基礎上，持續和川普進行對話，和美國保持「良好關係」。

美國總統川普20日一上任就鎖定墨西哥，除了揚言大規模驅逐移民，宣布美墨邊境進入國家緊急狀態，增派1500名美軍至當地部署外，也宣布墨西哥販毒集團為恐怖組織，並強勢將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，同時還威脅自2月起將對墨西哥商品全面課徵25%關稅。

對此，墨西哥政府已經重新啟動在美國華府的貿易辦公室，召集聘請貿易談判，法律以及移民的專家，甚至包括遊說團體顧問，針對川普可能針對貿易協定進行審視或重新談判，預先準備。

墨西哥官員指出，這將是一項相當艱難的工作，因為要了解美國真正的想法，也要表達墨西哥的國家立場，更必須和民主和共和兩個政黨都要「交朋友」。

薛恩鮑姆強調，墨西哥永遠張開雙臂擁抱支持歸來的移民。墨西哥政府也重申將透過領事館保護墨國公民的權益，如果他們被遣返或希望自願回國，政府也啟動「墨西哥擁抱你」的計劃，提供後續協助。

目前墨西哥政府已經在邊境設立9個人道援助中心，被驅逐的移民將在該中心獲得醫療和法律服務，並且協助他們返回原籍地。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

薛恩鮑姆對於川普的步步進逼，不斷強調墨西哥人對美國經濟所做出的貢獻，試圖避免雙方對立情勢升高。不過日前卻傳出，墨西哥政府拒絕讓1架載著遣返移民的美國軍機降落。

墨西哥媒體「財政日報」（EL FINANCIERO）也指出，墨國內部對於川普大規模遣返非法移民的行動，感到擔憂，因為墨西哥在美國的非法移民約600萬人，而移民2024年匯回母國的款項接近650億美金，占了墨西哥國內生產毛額（GDP）的4%，更是許多家庭賴以為生的經濟來源。（編輯：唐佩君）1140127

川普
就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離
薛恩鮑姆
美軍機搭載驅逐移民 傳墨西哥不同意降落向川普政府釋善意 墨西哥擬限制中國商品進口
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
拒美移民軍機遭川普關稅報復 哥倫比亞反擊徵25%關稅
106
更多編輯台推薦新聞：