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拒更名美國灣遭白宮封殺 美聯社告3川普政府官員

2025/2/22 08:09（2/22 08:38 更新）
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美國總統川普1月宣布將墨西哥灣更名為「美國灣」。（路透社）
美國總統川普1月宣布將墨西哥灣更名為「美國灣」。（路透社）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美聯社今天以言論自由為由，針對總統活動採訪權向美國總統川普政府3名官員提告，要求聯邦法官阻止白宮封殺美聯社記者。

白宮10天前開始限制美聯社採訪，美聯社今天下午在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起這起訴訟。

美聯社表示，此案涉及白宮箝制言論的違憲行為。在本案中，美聯社沒有按照川普上月發布的行政命令，把墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）。

美聯社在訴訟中表示，「美國媒體與所有人都有權選擇他們的用詞且不受政府報復」，並對白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles）、副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）與新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）提告。

美聯社表示：「這起針對美聯社編輯獨立性與新聞採集和報導能力的攻擊，直接觸及美國憲法第一修正案（First Amendment）的核心。法院應立即糾正。」

川普政府尚未對此做出回應。

川普團隊先前禁止美聯社記者參與白宮與海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的媒體活動，或禁止搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）隨行採訪時，直接表明這是源於美聯社未完全遵守川普的命令更名。

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川普本月18日表示：「我們將持續封殺他們，直到他們同意這是美國灣。」

本週約有40家新聞機構簽署由白宮記者協會（White House Correspondents Association）發起的聯名信，敦促白宮收回針對美聯社的政策。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140222

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#川普新政
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