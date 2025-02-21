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中國恐擴權亞太 陳明祺：台灣願支持民主夥伴

2025/2/21 17:28（2/21 17:58 更新）
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（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北21日電）川普新政讓外界擔憂，中共恐藉機侵蝕台灣對美信任。外交部政次陳明祺今天指出，中國善於散布謊言，台灣公民建立自我防禦至關重要。他強調，美台合作將持續，「這是測試我們決心的時刻」，台灣有意願支持其他民主夥伴。

為期兩天的哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」今天進入第2天，多國政要、專家及學者與會，今天主題座談包括「民主=韌性」、「民主=正義」、「民主=夥伴」以及「民主=安全」，甫上任的外交部政務次長陳明祺首次出席公開活動，參與「民主=正義」座談。

現場來賓提問，美國總統川普（Donald Trump）新政引發對中國政策穩定性的質疑，恐怕會成為中共侵蝕台灣人民對美信賴的機會。

陳明祺回答，中共善於透過媒體散布謠言，對台灣社會進行內部分化，但台灣是自由社會，不會去遏制言論自由，面對中共宣傳戰，公民的自我防禦至關重要。中國透過網紅宣傳中國體制優越性，台灣則需告訴年輕朋友試著去認識不同聲音，並建立媒體識讀。

陳明祺說明，中國在展開軍事行動前會先遂行宣傳戰，台灣要有清楚認知及應對，同時把台灣故事對外宣傳出去，分享為何民主是好的形式，並告訴年輕一代，享受民主也必須維護民主、對抗極權，清楚意識到民主被剝奪的後果。

談及民主台灣最大挑戰，陳明祺直言，「就是海峽對岸」，台灣要讓全球民主國家了解到中共對台威脅一直存在，同時表明台灣堅定立場；他近期也觀察到，民主難以自我維持，必須呼朋引伴，期待看到民主陣營站出來支持台灣，共同對抗侵略行動、彼此貢獻資源，如同台灣支持烏克蘭一樣。

現場來賓追問，川普新政引發美國恐在國際經貿外交領域「收手」的疑慮，面對中國試圖在南海擴權，不僅台灣、日本位處民主前線，菲律賓、東南亞諸國亦受到威脅，台灣要如何因應。

陳明祺指出，美台合作將持續，美方也強調要強化美台關係、增強韌性，「這是測試我們決心的時刻，民主國家是否真誠看待彼此的聯盟關係」，而台灣有意願支持其他民主夥伴。

陳明祺強調，台灣非常願意、也正在幫助菲律賓，與菲律賓海巡單位交流以及合作訓練。此外，民主要建立在正義社會，台日等民主陣營可對菲律賓公民社會等諸多領域做出更多投資，這是人民與人民之間合作。

至於川普放話再次退出世衛組織（WHO），而台灣正積極爭取參與。陳明祺堅定表示，台灣要向全世界展示民主機制確實可達成保衛安全、保障健康等成果，這是中國做不到的，台灣必須對外達成的任務，是向世界展現民主是更好的方式。

美國國際政策中心主席奧凱爾（Nancy Okail）也對川普新政提出看法指出，美國退卻會讓對手有趁虛而入的空間，川普提出包括禁止非法移民等政策做法，不見得能讓美國人更有競爭力、甚至可能造成「權力真空」，這些政策正在釋放出反面訊息，各國必須非常警覺。

奧凱爾談及川普關稅政策時認為，許多國家會因此降低對美國的信任，川普企圖轉化政府運作效率、從商業角度來權衡國際情勢，這無法長久。

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此外，在「民主=安全」座談，民進黨立委王定宇被問及川普曾放話台灣軍費應占GDP的10%時指出，台灣提高國防預算並非因為某人要求，而是台灣依照自身防務需求以及維護民主生活方式，對此進行精密計算。

王定宇強調，更重要問題是，台灣該如何先做好自我防衛能力，以俄烏戰爭開打為例，烏克蘭軍費一下子提升到GDP的37%，因此，和平不僅是神聖信念，且是成本最低的。（編輯：林克倫、張若瑤）1140221

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