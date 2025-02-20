美國務院進入大精省時代 取消訂閱紐時美聯社

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）華盛頓郵報報導，美國國務院已下令取消訂閱紐約時報、美聯社、路透社及Politico等媒體以精簡開支。由於駐外安全團隊仰賴新聞報導為衝突地區的行動做準備，國務院官員憂心，這麼做可能不利進行風險評估。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天報導，國務院2月11日發給歐洲各國大使館及領事館的備忘錄，將這項決定形容為減少開支的一環。

備忘錄內容提到，「考量到這一優先事項，各駐地請立即對所有非關鍵任務的媒體訂閱合約/採購訂單（包括出版品、期刊及報紙訂閱）下達『停工令』，學術或專業期刊例外」。

一位匿名國務院官員對華郵表示，這項決定適用於全球數百個美國大使館及領事館。國務院今天回覆中央社相關提問時表示，國務院已暫停所有非學術、非專業期刊及非關鍵任務的媒體訂閱合約。

一名國務院發言人對中央社指出，各局及駐外單位可以申請豁免，並說明為什麼取得這些媒體的內容對於任務至關重要、如何與國務卿的優先事項一致，及對員工的安全及福利的影響。

華郵報導，國務院2月16日再向各使領館的採購部門發送備忘錄，點名終止與6家新聞機構的合約，包括英國經濟學人（The Economist）、「紐約時報」（New York Times）、華府圈內長年必讀的媒體Politico、彭博（Bloomberg News）、美聯社（Associated Press）及路透社（Reuters）。

國務院工作人員被告知，他們可以提交維持訂閱新聞的請求，但「必須在一句話內交代完畢」。

備忘錄也列出可能續訂的理由，包括牽涉到美國人員或設施的安全，或者是否有條約或法律要求續訂等。

國務院一名收到備忘錄的員工表示，停止訂閱新聞，尤其是當地新聞，將剝奪大使館及領事館完成使命所需的資訊。這名員工對華郵說，「這將危及海外美國人的生活，因為我們日常所需的新聞來源都被切斷」。

這名員工因為未被授權向媒體發言，而要求匿名。

華郵指出，國務院員工在一次電話會議中聽取這項指令的簡報，其中一張簡報內容指出，這是「支持政府政策」而採取的行動。

國務院停止訂閱的6間媒體中，Politico及美聯社已成為近期政治風暴的核心。受命為川普整頓政府效能的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）5日推文指政府向Politico付費800多萬美元（約新台幣2.6億元），「並非有效運用納稅人錢的方式，會刪除這項浪費開支」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）不久後正式宣布，美國政府將取消訂閱Politico。

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農業部等其他政府部門也表示計劃取消訂閱Politico。美國媒體Axios報導，聯邦總務署（General Services Administration）的員工已被告知「取消每一份媒體合約」。

此外，「川普2.0」也因美聯社拒絕將墨西哥灣改稱「美國灣」（Gulf of America）而槓上這家媒體，禁止美聯社記者搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）及進入橢圓形辦公室（Oval Office）採訪。（編輯：張芷瑄）1140220