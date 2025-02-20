美列拉美販毒集團為恐怖組織 專家：恐無助掃毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市19日綜合外電報導）美國總統川普將8個拉丁美洲販毒集團列為「全球恐怖」組織，引發外界揣測美國可能在外國領土採取軍事行動。然而專家認為，此舉恐無助打擊境外毒梟。

川普簽署行政命令，將委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）、墨西哥毒梟「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）和另外6個源於拉丁美洲的販毒集團列為「全球恐怖」組織，法新社整理此舉將帶來何種影響？

●軍事干預可能嗎？

在川普政府中擔任要職的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在其社群平台X上寫道，這些販毒集團被列為恐怖組織，「意味他們可以被無人機攻擊」。

但專家表示，目前看來，轟炸墨西哥販毒集團或派兵越過邊境似乎不太可能，但因為川普作風難以預測，也不能完全排除這種可能性。

美國加州大學全球衝突與合作研究所（California Institute on Global Conflict and Cooperation）分析家法爾凡-曼德斯（Cecilia Farfan-Mendez）表示，這「過去只是一小部分人非常邊緣的想法，現在卻成了討論的中心」。

智庫「洞察犯罪」（InSight Crime）主任杜德里（Steven Dudley）表示，川普的談判風格是把對手推向「極端」。

「當然，極端就是軍事入侵，所以他正在尋找中間立場。」

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）組織犯罪專家費爾巴-布朗（Vanda Felbab-Brown）認為，美國片面對販毒集團進行軍事打擊，恐讓對付芬太尼走私之戰遭遇「巨大挫折」。

她在美國知名雙月刊「外交事務」（Foreign Affairs）發表的文章中寫道：「墨西哥會將這種行動視為入侵，現有的任何執法合作都將停止。」

●此舉會減少芬太尼走私嗎？

專家表示，芬太尼的強度，意味其成分和藥丸可少量運輸，且仍有利可圖。

杜德里說，「你不需要卡車、船隻、飛機，你需要的是人」，每天有數百萬人穿越墨西哥和美國邊境，因此「不可能」控制走私。

●此舉能讓美國瓦解販毒集團嗎？

根據川普的行政命令，美國的政策是「確保這些組織在美國徹底消失，並根除它們透過域外指揮和控制結構威脅美國領土、安全和安保的能力」。

杜德里不認為透過在當地部署更多部隊或動用法律工具就能消滅販毒集團，因為它們是「複雜且非常分散」的組織，能夠迅速重組。

「這沒辦法透過抓捕一個人…或瓦解整個組織就能解決。」

費爾巴-布朗則說，美國單方面的軍事打擊「幾乎肯定無法摧毀販毒集團」。她還說，領導人遭擊斃後，販毒集團很快就會找到替代人選，他們「一再展現出於數天內重建受損製毒實驗室的能力」。

●美國企業面臨哪些風險？

墨西哥政治風險諮詢公司EMPRA表示，將這些販毒集團列為恐怖組織「理論上允許美國當局對向其提供物質支持的實體和個人實施處罰，包括在脅迫下支付勒索費用的公司」。

杜德里表示，該法令的法律範圍廣泛，意味「在不負責任的當局手中」，它可能「極其危險」。

透過 Google News 追蹤中央社

他說，如果美國企業的墨西哥子公司向販毒集團支付勒索費用，其母公司可能會被指控對恐怖主義提供「物質支持」。

費爾巴-布朗說：「即使是提供一支鉛筆、一個玩具或一杯咖啡，都可能引發嚴厲的刑事和金錢方面的處罰。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140220