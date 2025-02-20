紐約徵塞車費1月才上路 川普政府喊卡州長不滿

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國政府今天採取行動，撤銷紐約州1月才開始徵收的「塞車費」。這項計畫原定對進入部分市區的駕駛人收取費用，以緩解交通壅塞並為公共運輸籌資。

法新社報導，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）去年11月宣布，進入曼哈頓中央公園以南地區的駕駛人，將需支付9美元（約新台幣297元）的日間通行費。這項政策在川普上任前最後一刻獲得批准，於今年1月初開始實施。

運輸部長達菲（Sean Duffy）致函侯可說，要撤銷先前所批准的收費計畫，旋即引發地方官員強烈反對。

達菲聲明表示：「紐約收取塞車費的計畫，對美國工薪階層和小企業主不公。」

在紐約土生土長的川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）盛讚這項舉措。他在貼文中說：「塞車費已不復存在。曼哈頓和整個紐約都得救了。萬歲！」

侯可則予以反擊，她在社群平台X上表達對收取塞車費的支持。她說，事實證明，徵收日間通行費的做法很成功，支持人數「與日俱增」。

她寫道：「我們是法治國家，不受君主統治…我們法庭上見。」

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紐約大都會運輸局（MTA）迅速提起訴訟，挑戰運輸部的命令。

MTA董事長李柏（Janno Lieber）聲明表示：「紐約大都會運輸局已向聯邦法院提起訴訟，以確保這項極為成功的計畫能持續施行，這項計畫大大緩解了交通壅塞的情況，減少車流量、縮短行車時間，同時提升巴士和緊急車輛的行駛速度，卻有人毫無理由地意圖奪走這些好處。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140220