環保團體針對川普新政府 發動首波綠色訴訟

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）針對川普總統上任後擴大離岸鑽探石油計畫，環保團體今天以數起訴訟發起首波綠色挑戰。

法新社報導，美國前任總統拜登任內決定將海洋脆弱區域自未來石油與天然氣開發案租賃範圍中排除，川普上任後隨即以行政命令撤銷拜登的決定。環保團體的第1起訴訟即在質疑川普的此一行政命令。

川普第1任期時曾試圖推翻前總統歐巴馬（Barack Obama）建立的離岸保護措施，但聯邦法院後來裁決川普作法無效。環保團體第2起訴訟則是試圖恢復聯邦法院的這項裁決。

川普已恢復他第1任期內所下的命令，也就是重新開放北極海（Arctic Ocean）大部分地區以供鑽探。

拜登在任期尾聲，援引「外大陸棚土地法」（Outer Continental Shelf Lands Act）保護墨西哥灣（美國灣）東部海域，以及大西洋、太平洋和阿拉斯加沿岸地區。

環保團體認為法律並未賦予總統權力，讓總統可以取消前任總統所作的禁止商業開發決定。他們引用川普第1任期內聯邦法院的1項裁決，當時川普試圖取消歐巴馬時代的保護措施未果。

非營利環境法律組織「地球正義」（Earthjustice）負責海洋事務的首席律師馬舒達（Steve Mashuda）說：「當川普第1次試圖取消保護措施並犧牲更多水域給石油工業時，我們戰勝了他。我們將再次向法院控訴這種濫用法律的行為。」

「川普試圖非法剝奪沿海社區至關重要的保護措施，這些社區依賴潔淨、健康的海洋，藉以獲得安全的生活條件、繁榮的經濟與穩定的生態系。」

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美國海洋保育組織Oceana活動主任高登（Joseph Gordon）補充說：「川普總統的行政命令將撤銷數百萬英畝的海洋保護措施，危及我們沿海經濟和仰賴健康、充滿活力海洋的人們。」

川普上任第一天，就二度宣布美國退出巴黎協定（Paris Agreement）。他同時宣布進入「國家能源緊急狀態」以擴大鑽探規模，並簽署行政命令取消原有電動車推動計畫，並且停止離岸風電場計畫。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140220