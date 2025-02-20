南華早報：美駐中使領館人員擬砍多達10%

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）「南華早報」今天引述知情人士報導，美國將把駐中國外交使節團規模削減最多10%。

路透社報導，在中國大陸和香港工作的美國外交官以及當地員工最早可能在21日收到通知；這家媒體表示，這輪人員裁減前所未有。

「南華早報」指出，這項削減將影響駐北京大使館、駐廣州、上海、瀋陽和武漢領事館，以及香港領事館。

報導還說，目前不清楚受影響的人員是否會被轉調外交部門的其他職位，但預計會進行裁員。

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消息人士上週告訴路透社，川普政府已要求美國駐世界各地的大使館為裁員做好準備，這是川普改革美國外交使節團的部分作為。川普1月20日上任以來，和他的億萬富翁盟友馬斯克一直努力削減他們認為浪費的美國政府支出。

美國國務院尚未對報導發表看法。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140220