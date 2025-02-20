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路透民調：美國人憂心國家經濟走向 川普支持率下跌

2025/2/20 03:38
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）路透社/益普索民調發現，在美國總統川普對許多國家祭出關稅威脅之際，有更多美國人憂心國家經濟走向，川普的支持率近日略為下跌。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）對4145名美國成人，進行為期6天的全國網路民調，誤差幅度為正負2個百分點。

這份民調顯示，有44%受訪者認可川普（Donald Trump）身為總統的作為，但低於1月24至26日民調，當時有45%受訪者認可川普。

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根據這份民調，不喜歡川普擔任總統的美國人比例大幅上升至51%。相較之下，川普剛上任後的不滿意度僅為41%。

在移民政策方面，川普的支持率相對較高，有47%受訪者支持他的作法。但認為經濟走在錯誤軌道上的美國人比例上升至53%，高於先前的43%。（譯者：陳正健）1140220

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