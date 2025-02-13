川普再提他國關稅占美國便宜 將實施對等措施

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（中央社記者石秀娟華盛頓12日專電）美國總統川普今天指出，對美國課徵關稅的國家多年來一直在占美國的便宜，他將於今天或明天簽署課徵「對等關稅」的行政命令。白宮新聞秘書李威特說，川普可望在明天早上簽署。

川普（Donald Trump）在9日預告，將簽訂對等關稅，適用所有對美國課徵關稅的國家。當時他說，會在11日或12日簽署。如今有可能延到明天。

川普在國家情報總監（Director of National Intelligence）加巴德（Tulsi Gabbard）宣示就職的典禮上作上述表示。

李威特（Karoline Leavitt）稍早在白宮新聞說明會指出，川普明天與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面前，會簽署這項行政命令。

路透社今天報導，川普10日也說，除對等關稅之外，他也考慮對汽車、半導體、製藥產業單獨課徵關稅。但聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天說，川普考慮讓汽車、製藥產業豁免；不過他也說，他不確定，仍要問白宮。

川普新政府目前實施的新關稅措施為對中國加徵10%的關稅，已於4日生效。川普也已宣布對鋼鐵與鋁徵收25%的關稅，目前適用所有國家，3月12日生效。

另外，他原宣布4日起對加拿大、墨西哥全面課徵25%的關稅，目前暫延30天。

美國勞動部今天公布1月的消費者物價指數（CPI），與去年同期相比增加3.0%，高於12月的年增2.9%，這是連續第4個月攀升。核心物價指數（扣除波動較大的食品與能源）與去年同期相比增加3.3%。

1月的消費者物價指數與核心物價指數都意外地高於市場預期。

李威特在記者會表示，這份報告反映的是前總統拜登（Joe Biden）政府的最後一個月，顯示前政府留下一堆問題待解決。前政府告訴民眾，通膨是短暫的，很快會過去，但這份報告顯示，事實並非如此，「比任何人預期的還糟」。

川普稍早也在社群媒體貼文寫：「拜登（讓）通膨攀升！」並要求聯準會降息。

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李威特說，川普希望降低利率與通膨，他的經濟政策能達成這些效果。川普第一任期內也實現創紀錄低利率與低通膨率。目前政府也很努力應對通膨。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，1月份的通膨比預期嚴重。研究顯示，關稅可能推升通膨，因此可能不利川普推動關稅措施。（編輯：田瑞華）1140213