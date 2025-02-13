鐵了心要課對等關稅 川普：這兩天就簽命令

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普決心於今天宣布對其他國家實施「對等關稅」措施，說他會在1天之內簽署行政命令。川普這個舉措有可能開啟貿易戰爭的全新戰線。

法新社報導，川普於2024年總統選戰期間曾承諾：「以眼還眼，以關稅還關稅，稅率相同。」

川普今天在橢圓形辦公室（Oval Office）發表談話時表示，他有可能於今天稍晚或明天上午簽署對等關稅的行政命令。

分析師們已發言警告，說這類關稅恐導致對印度、泰國等新興市場經濟體的關稅大幅調漲。

而同樣在今天，白宮官員告訴法新社說，川普計劃對鋼鐵鋁材全面徵收的25%關稅，會加疊在他稍早宣布對加拿大和墨西哥祭出的關稅之上。

這指的是，川普2月初宣布對加墨所有進口商品課25%關稅，對加能源產品則課徵較低的10%關稅。

不過川普不久後便宣布對加墨兩國的新關稅延後1個月實施。

而上述匿名透露消息的白宮官員指出，30天期限到期之後若真的開始實施，加墨鋼鐵鋁材的關稅可能將來到50%。

加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）今天表示，渥太華當局不會搶在美國之前針對關稅做出決定。目前正率團在華府會見美國決策者的勒布朗說：「我們還有幾週的時間來相互合作，總統川普話說得很清楚，要與加拿大建立經濟協議。」

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另一方面，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則說，經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）持續在與美國財長溝通。

美加墨這3個北美貿易夥伴相互談判的同時，川普已另外簽署行政命令，自3月12日起對所有輸美鋼鐵鋁材徵收25%關稅。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140213