加拿大承諾邊境部署1萬人 美國延後關稅30天

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（中央社渥太華/華盛頓3日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天與美國總統川普通話後，他說美國對加拿大課徵關稅的舉措將暫緩實施30天，川普隨後也證實此消息。

杜魯道（Justin Trudeau）在社群媒體X平台發文：「我剛剛與川普（Donald Trump）總統進行一次很好的通話」，他還寫道，加拿大將部署近1萬名前線人員協助保衛加美邊境，並把販毒集團列為恐怖分子，

杜魯道提到，他會任命一位監管強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）的官員，並打擊洗錢活動。

他指出：「在雙方共同合作期間，擬議的關稅措施將暫緩實施至少30天。」

川普隨後也在社群網站「真實社群」（Truth Social）發布類似貼文，說加拿大已同意確保美國擁有安全的北部邊境，並要終結芬太尼等致命毒品流入美國的禍害。

川普還說：「我對這項初步結果非常滿意，週六（1日）宣布的關稅將暫緩實施30天，以觀察是否能跟加拿大達成最終的經濟協議。」

川普1日原本宣布將於4日起對加拿大和墨西哥輸美商品課徵25%關稅，並對中國輸美商品加徵10%關稅，原因是非法移民與毒品湧入美國構成「重大威脅」。

消息一出，杜魯道當天旋即表示，加拿大將對總值1550億加元的美國商品徵收25%關稅作為因應。

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到了2日，川普表示隔天將與加、墨討論這兩國課徵的懲罰性關稅；他今天稍早也指出，華府與北京當局就關稅議題的最後一刻對話，可能會在未來24小時內進行。

川普與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）稍早進行對談後，兩人今天都已經表示，美國同意把開始課徵墨西哥輸美商品關稅的時間延期1個月。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1140204