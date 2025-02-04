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金融時報：英國正預擬反制措施 防川普加徵關稅

2025/2/4 07:32（2/4 07:47 更新）
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英國國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）美國總統川普近日宣布對盟友加拿大加徵25%關稅，引發加拿大回擊、宣告將對美國貨品加徵同等稅率關稅。英國「金融時報」報導，英國政府正預擬緊急應變計畫，一旦遭美方加徵關稅，即可提出反制。

金融時報（Financial Times）今天援引幾位不具名知情官員說法報導，英國政府已開始預先設想可能的報復措施。其中一名官員說，英國「已有所準備」，雖然英方期待與川普（Donald Trump）密切合作，但英國政府「永遠會做最符合國家利益的事」。

另一名官員則說，「開放經濟」是英國一大賣點，但目前不確定性非常高，因此「不可排除任何可能性」。

川普2日對媒體表示，他一定會對歐盟加徵關稅，歐盟對美國占盡便宜「實在太過分」，而英國雖然也「過分」，但仍在可解決範圍內。

英國首相府今天告訴媒體，英美貿易關係「公平且平衡」、雙方皆從中獲益；英國致力維護貿易自由開放，並期待與川普在既有強健基礎上，進一步推展英美貿易關係。

「金融時報」指出，一旦遭美方加徵關稅，英國財政部希望盡可能將報復措施維持在最低限度。總部位於倫敦的顧問公司Flint Global貿易分析師羅伊（Sam Lowe）提到，英國曾在川普第一任期（2017至2021年）與美國發生貿易爭端時，擬定一系列關稅報復品項，部分加徵關稅品項實際上是以川普票倉州內特定產業為目標。

羅伊說，為避免遭美方加徵關稅，英國或許可提議多買些美國產品，或者對北京採取較強悍立場。

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則呼籲首相施凱爾（Keir Starmer）召開大英國協峰會，以向同為大英國協成員的加拿大表達支持。

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英、美、加拿大皆為北大西洋公約組織（NATO）以及情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員，傳統上是具高度互信的盟友，如今關係面臨考驗。

去年7月贏得大選上台執政的英國工黨試圖改善脫歐後英國與歐盟的連結，同時鞏固並深化英美之間的特殊友好關係。考量川普團隊與歐盟在貿易、外交等領域有不少分歧，英國將如何在歐盟與美國之間取得平衡，能否兩邊得利、避免被迫「選邊站」甚至兩邊不討好，仍有待觀察。（編輯：張芷瑄）1140204

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