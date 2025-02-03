加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國對盟友加徵關稅 德國警告歐洲將祭出反制措施

2025/2/3 23:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林3日專電）美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，並對歐盟發出類似威脅。德國總理蕭茲今天表示，歐洲將反制任何可能的關稅措施，強調歐盟作為強大經濟體，有能力「以關稅政策回應關稅政策」。

歐盟今天召開非正式峰會，各國領導人齊聚布魯塞爾，討論歐洲防務及如何應對川普政府祭出的加增關稅政策。

美國總統日前宣布對墨西哥和加拿大進口商品課徵25%關稅，對此蕭茲在峰會開始前受訪表示，「歐盟作為一個強大的經濟體，有能力『以關稅政策回應關稅政策』。」

蕭茲強調，若川普政府對歐盟商品加徵關稅，歐洲將迅速採取反制措施，同時補充歐盟當前首要目標仍然是與川普對話，就關稅問題達成共識，避免貿易戰進一步升級。

聯邦政府發言人布希納（Wolfgang Büchner）在今天例行的聯邦記者會也重申蕭茲在布魯塞爾的談話，強調歐洲有能力在貿易談判中展現自信，並在必要時採取反制措施。

布希納說明，若關稅壁壘讓貿易變得越來越困難，對美國和歐洲都不是好事。德國的立場十分明確，會持續捍衛以國際規則為基礎的自由貿易體系。

德國企業高度依賴北美市場，許多企業在墨西哥與加拿大設有工廠，生產美國所需商品，特別是汽車與製藥業。

根據德國海外商會（AHK）資料，目前約有2100家德資企業在墨西哥設廠，經濟部發言人史普（Luisa Spoo）在聯邦政府例行記者會上坦言，雖未掌握受影響企業的具體數據，但官方確實對美國對墨西哥、加拿大和中國加徵關稅的決定深感憂慮。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，去年1月至11月間，德國對美國的出口額達1500億歐元，占德國總出口額逾10%，創20年來新高。若美國對歐洲產品徵收高額關稅，恐將對德國出口商造成嚴重衝擊。

而在美國正式對歐盟祭出高關稅之前，市場已率先作出反應，在川普宣布對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅後，德國DAX指數今天開盤，在墨西哥設有工廠的福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes）、戴姆勒（Daimler）等德國汽車製造商股價均應聲下跌。（編輯：高照芬）1140203

#川普
#加拿大
#賓士
#德國
#歐洲
#聯邦政府
#美國
#福斯
#歐盟
#墨西哥
#蕭茲
#川普2.0
蕭茲
若川普兌現課徵關稅承諾 歐盟：將予以堅定反擊德國阿沙芬堡持刀襲擊案2死3傷 28歲阿富汗嫌疑人被捕
川普
川普擬援用18世紀戰時法律 不經司法程序逐非法移民川普祭關稅震撼全球市場 美股開盤重挫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：