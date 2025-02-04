反制美加徵關稅 中國對鎢等5大物項實施出口管制

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（中央社台北4日電）美國正式對中國加徵關稅，中國採取多項反制措施。中國商務部及海關總署宣布，今天起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。

中國商務部網站4日公布，根據中國出口管制法、對外貿易法、海關法、兩用物項出口管制條例等有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，決定對5種物項實施出口管制。

受出口管制的包括鎢相關物項，其中包括鎢相關材料；碲相關物項，其中包括金屬碲、碲化鎘、碲化鎘鋅、碲化鎘汞等；鉍相關物項，包括鍺酸鉍、三苯基鉍、三對乙氧基苯基鉍；鉬相關物項，包括鉬粉；銦相關物項，包括磷化銦、三甲基銦、三乙基銦等。

出口經營者出口上述物項需依照中國出口管制法、中國兩用物項出口管制條例的相關規定向中國國務院商務主管部門申請許可。此項出口管制於4日起實施，中國兩用物項出口管制清單同步予以更新。

據公開資料，鎢、碲、鉍、鉬、銦屬於稀有金屬或稀有元素。

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去年12月美國對中國半導體業祭出新的管制措施後，中國商務部也曾發出公告指，根據「出口管制法」等法律法規，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，以及原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料等相關兩用物項對美國出口。

另外，對石墨兩用物項對美國出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140204